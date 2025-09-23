En
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۳۰۳۴۱
بازدید: ۳۶۱

عکس: قصر مضحی؛ شاهدی صبور بر روزگار بصره

در دل صحرای الزبیر در غرب بصره، قصر «مضحی» همچون راوی خاموشی از تاریخ ایستاده است؛ بنایی که از سال ۱۸۹۵ میلادی، شاهد حضور امپراتوری‌ها، افسران، جشن‌ها و فجایع بوده است. این قصر که ابتدا به‌عنوان اقامتگاهی اشرافی ساخته شد، در طول زمان به مقر نظامی عثمانی‌ها، سپس پایگاه نیرو‌های بریتانیایی در جنگ جهانی دوم تبدیل شد. نام‌ها و یادداشت‌های سربازان، هنوز بر دیوار‌های گلی‌اش باقی‌ست. اما آنچه این قصر را در حافظه جمعی بصره ثبت کرده، رویداد خونینی در دهه ۱۹۸۰ است؛ جایی که شماری از نظامیان ارتش عراق در آن کشته شدند و باعث شد رژیم وقت دستور تعطیلی کامل آن را صادر کند. امروز، مضحی نمادی از تاریخ فراموش‌شده و زخمی است که هنوز زنده است.

برچسب‌ها:
قصر مضحی بصره عراق آثار باستانی عکس خبری تاریخی
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.