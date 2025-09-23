En
زنده با والیبال قهرمانی جهان| تونس باخت، چک در انتظار ایران - صربستان

آخرین دیدار از مرحله یک هشتم نهایی والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ فیلیپین میان ایران و صربستان برگزار خواهد شد تا برنده این دیدار به مصاف جمهوری چک برود.
زنده با والیبال قهرمانی جهان| تونس باخت، چک در انتظار ایران - صربستان

تیم ملی والیبال جمهوری چک با عبور از سد تونس به جمع ۸ تیم برتر رقابت‌های قهرمانی جهان پیوست و برنده مصاف ایران و صربستان حریف این تیم را در مرحله یک چهارم نهایی مشخص خواهد کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ فیلیپین در آخرین روز از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات امروز، سه‌شنبه اول مهرماه پیگیری شده است که در بازی نخست تونس به مصاف چک رفت و آخرین دیدار هم میان ایران و صربستان برگزار می‌شود.

دیدار ایران و صربستان از ساعت ۱۵:۳۰ آغاز می‌شود. اما پیش از این دیدار جمهوری چک موفق شد در سه ست پیاپی با نتایج ۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۳ پیروز شود و به جمع تیم‌های ترکیه، لهستان، ایتالیا، بلژیک، بلغارستان و آمریکا بپیوندد که پیش از این به یک چهارم نهایی صعود کرده‌اند.

برنامه مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

چهارشنبه، ۲ مهرماه

  • ایتالیا - بلژیک، ساعت ۱۱
  • لهستان - ترکیه، ساعت ۱۵:۳۰

پنجشنبه، ۳ مهرماه

  • آمریکا - بلغارستان، ساعت ۱۱
  • جمهوری چک - برنده دیدار ایران و صربستان، ساعت ۱۵:۳۰

این خبر تکمیل می‌شود...

گزارش خطا
