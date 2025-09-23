En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مهاجرانی: جشن قهرمانی کشتی به صورت ملی برگزار می‌شود

سخنگوی دولت اعلام کرد که سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل حدود ساعت ۱۸ روز چهارشنبه (فردا) انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۰۲۲۰
| |
196 بازدید
|
۱

مهاجرانی: جشن قهرمانی کشتی به صورت ملی برگزار می‌شود

فاطمه مهاجرانی در ابتدای نشست خبری خود با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک، اظهار کرد: سخنرانی دکتر پزشکیان در  مجمع عمومی سازمان ملل قرار است در روز چهارشنبه (۲ مهر) حدود ساعت ۱۸ به وقت تهران انجام شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مهاجرانی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اقدامات دولت در زمینه یافتن راهکارهای جایگزین در صادرات و واردات باتوجه به طرح عملی‌شدن مکانسیم ماشه، گفت: دولت قبل از اینکه فعال‌شدن مکانسیم ماشه مطرح شود راهبرد خود را بر استفاده از ظرفیت همسایگان و منطقه گذاشته بود. تحقق‌بخشی به مبادی وارداتی و صادراتی و استفاده از ظرفیت بازارچه‌ها و شهرک‌های صنعتی مرزی که می‌تواند به‌صورت مشترک بین کشورها شکل بگیرد از جمله این موارد است‌.

وی افزود: تقویت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه به‌ویژه در راستای تامین کالاهای مورد نیاز، تسهیل و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی با اولویت کشورهای همسایه و انجام مبادلات تجاری در قالب تهاتر از دیگر موارد درنظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت یادآور شد: هفته گذشته شاهد نشستی بودیم که تجار پاکستان در تهران حاضر شدند و این نشست به راهبری فرزانه صادق وزیر راه برگزار شد. بنابراین موضوعاتی از این دست در قالب برنامه نیست، بلکه کاملا عملیاتی می‌شود و به اجرا درمی‌آید.

جشن قهرمانی کشتی به صورت ملی برگزار می‌شود

سخنگوی هیئت دولت در ادامه گفت: جشن قهرمانی تیم ملی کشتی ایران به صورت یک جشن ملی بزرگ ان‌شاءالله با هماهنگی وزارتخانه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

فراموش نکنیم برخی از تیم‌های علمی ما در المپیادهای علمی در اثنای جنگ زمینی از کشور خارج شدند و توانستند مدال‌های رنگارنگی را در حوزه‌های علمی و ورزشی کسب کنند؛ این نکته بسیار مهمی است.

وی تاکید کرد: گسترش بازارهای هدف و افزایش ارزش افزوده کالاهای تولید داخل از موضوعات مهمی است که دولت در این زمینه دنبال می‌کند.

سوخت بیشتری نسبت به سال گذشته ذخیره سازی شد

سخنگوی هیئت دولت گفت: امسال با افزایش نیروگاه‌های خورشیدی، مصرف سوخت کاهش پیدا می‌کند. همچنین به‌روزرسانی یا اورهال نیروگاه‌ها کمک می‌کند مصرف آن‌ها کاهش یابد.

ذخایر سوخت وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته دارند؛ در سال گذشته در اول شهریور ۱۴۰۳ ذخایر سوخت حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کمتر از اول شهریور ۱۴۰۲ بود، اما امسال این وضعیت بهبود یافته است.

با این حال، مدیریت مصرف به‌ویژه در مراکز پرمصرف دولتی همچنان موضوع مهمی است. افزایش تولید، جلوگیری از افت فشار و کاهش تلفات از یک طرف و مدیریت مصرف از طرف دیگر، از اولویت‌های جدی دولت است.

عراقچی و لاریجانی هر دو جزو تیم رئیس‌جمهور هستند

آقای رئیس‌جمهور احساس کند عملکرد کسی آنطوری که باید باشد نیست حتماً تذکر می‌دهد 

سخنگوی دولت در نشست خبری افزود: آقایان عراقچی و لاریجانی هر دو توسط رئیس جمهور انتخاب شدند و جزو تیم ایشان هستند؛ آقای رئیس جمهور با کسی سر منافع مردم و ملت تعارف ندارد اگر احساس کند عملکرد کسی آنطوری که باید باشد نیست حتماً تذکر می‌دهد چه به صورت شفاهی و چه به صورت دیگر.

روابط ایران با چین و کشورهای منطقه راهبردی و فراتر از تأثیر تحریم‌هاست

در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بر روابط جمهوری اسلامی ایران با چین و کشورهای منطقه، سخنگوی دولت تأکید کرد:جمهوری اسلامی پیوندی ناگسستنی با کشورهای همسایه دارد؛ اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مرزی بنیان این روابط است و دیپلماسی زیرساخت توسعه آن است.

جمهوری خلق چین یکی از شرکای راهبردی ایران است که در دوران تحریم نیز همراه کشور بوده است. همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، عضویت در بریکس و پیمان شانگهای نشان‌دهنده استحکام این روابط است. دولت برنامه‌های عملیاتی برای گسترش روابط با چین و سایر کشورها دارد، فارغ از تحولات مرتبط با مکانیسم ماشه.

تکمیل می‌شود 

اشتراک گذاری
برچسب ها
فاطمه مهاجرانی سفر پزشکیان به نیویورک مکانیزم ماشه اروپا خبر فوری سخنگوی دولت
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبرهای کذب درباره مذاکرات ایران و آمریکا
مهاجرانی: اکنون زمان افزایش قیمت بنزین نیست
تعطیلی چهارشنبه‌ها در دولت رای نیاورد!
مهاجرانی: ایران میز مذاکره را ترک نمی‌کند
سخنگوی دولت: چه کسی از حذف نخبگان سود می‌برد؟
سخنگوی دولت: ۱۲ فروردین، روز جمهوریت است
سخنگوی دولت: خبرهای خوبی در راه است
سخنگوی دولت: پاسخ قاطع ایران به تجاوز صهیونیست‌ها در راه است
مهاجرانی: در جنگ  حدود ۸۰۰۰ واحد مسکونی آسیب دید
واکنش سخنگوی دولت به آمادگی ترامپ برای مذاکره باایران
اظهارات سخنگوی دولت درباره جنجال قاسمیان در عربستان
استیضاح یک فرد ما را از وفاق خارج نخواهد کرد
پاسخ سخنگوی دولت به تهدیدات غرب
یادداشت سخنگوی دولت درباره ماهیت کالابرگ
مهاجرانی: با جدیت در مسیر اصلاحات ساختاری حرکت می‌کنیم
دولت چه زمانی وزیر پیشنهادی اقتصاد را معرفی می‌کند؟
پاسخ سخنگوی دولت درباره پیگیری ارسال پیامک حجاب
دولت بدون اطلاع مردم قیمت بنزین را تغییر نمی‌دهد
مهاجرانی: دولت نمی‌تواند چشم‌انتظار توافق بماند
سخنگوی دولت به همراه یک کودک در بیت رهبری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱
0
0
پاسخ
جشن ارزشمندی پول ملی رو هم بگیرید ؛ سر ملت رو الکی گرم کردم.... دغدغه چند درصد ملت الان کشتی هست؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
کنایه روزنامه‌نگار عرب‌زبان به کشورهای خلیج فارس
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۸ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۱ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۰۹ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۶ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005a3A
tabnak.ir/005a3A