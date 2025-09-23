فاطمه مهاجرانی در ابتدای نشست خبری خود با اشاره به سفر رئیس‌جمهوری به نیویورک، اظهار کرد: سخنرانی دکتر پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل قرار است در روز چهارشنبه (۲ مهر) حدود ساعت ۱۸ به وقت تهران انجام شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مهاجرانی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره اقدامات دولت در زمینه یافتن راهکارهای جایگزین در صادرات و واردات باتوجه به طرح عملی‌شدن مکانسیم ماشه، گفت: دولت قبل از اینکه فعال‌شدن مکانسیم ماشه مطرح شود راهبرد خود را بر استفاده از ظرفیت همسایگان و منطقه گذاشته بود. تحقق‌بخشی به مبادی وارداتی و صادراتی و استفاده از ظرفیت بازارچه‌ها و شهرک‌های صنعتی مرزی که می‌تواند به‌صورت مشترک بین کشورها شکل بگیرد از جمله این موارد است‌.

وی افزود: تقویت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه به‌ویژه در راستای تامین کالاهای مورد نیاز، تسهیل و تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی با اولویت کشورهای همسایه و انجام مبادلات تجاری در قالب تهاتر از دیگر موارد درنظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت یادآور شد: هفته گذشته شاهد نشستی بودیم که تجار پاکستان در تهران حاضر شدند و این نشست به راهبری فرزانه صادق وزیر راه برگزار شد. بنابراین موضوعاتی از این دست در قالب برنامه نیست، بلکه کاملا عملیاتی می‌شود و به اجرا درمی‌آید.

جشن قهرمانی کشتی به صورت ملی برگزار می‌شود

سخنگوی هیئت دولت در ادامه گفت: جشن قهرمانی تیم ملی کشتی ایران به صورت یک جشن ملی بزرگ ان‌شاءالله با هماهنگی وزارتخانه‌های ذی‌ربط انجام خواهد شد.

فراموش نکنیم برخی از تیم‌های علمی ما در المپیادهای علمی در اثنای جنگ زمینی از کشور خارج شدند و توانستند مدال‌های رنگارنگی را در حوزه‌های علمی و ورزشی کسب کنند؛ این نکته بسیار مهمی است.

وی تاکید کرد: گسترش بازارهای هدف و افزایش ارزش افزوده کالاهای تولید داخل از موضوعات مهمی است که دولت در این زمینه دنبال می‌کند.

سوخت بیشتری نسبت به سال گذشته ذخیره سازی شد

سخنگوی هیئت دولت گفت: امسال با افزایش نیروگاه‌های خورشیدی، مصرف سوخت کاهش پیدا می‌کند. همچنین به‌روزرسانی یا اورهال نیروگاه‌ها کمک می‌کند مصرف آن‌ها کاهش یابد.

ذخایر سوخت وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته دارند؛ در سال گذشته در اول شهریور ۱۴۰۳ ذخایر سوخت حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کمتر از اول شهریور ۱۴۰۲ بود، اما امسال این وضعیت بهبود یافته است.

با این حال، مدیریت مصرف به‌ویژه در مراکز پرمصرف دولتی همچنان موضوع مهمی است. افزایش تولید، جلوگیری از افت فشار و کاهش تلفات از یک طرف و مدیریت مصرف از طرف دیگر، از اولویت‌های جدی دولت است.

عراقچی و لاریجانی هر دو جزو تیم رئیس‌جمهور هستند

آقای رئیس‌جمهور احساس کند عملکرد کسی آنطوری که باید باشد نیست حتماً تذکر می‌دهد

سخنگوی دولت در نشست خبری افزود: آقایان عراقچی و لاریجانی هر دو توسط رئیس جمهور انتخاب شدند و جزو تیم ایشان هستند؛ آقای رئیس جمهور با کسی سر منافع مردم و ملت تعارف ندارد اگر احساس کند عملکرد کسی آنطوری که باید باشد نیست حتماً تذکر می‌دهد چه به صورت شفاهی و چه به صورت دیگر.

روابط ایران با چین و کشورهای منطقه راهبردی و فراتر از تأثیر تحریم‌هاست

در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر بازگشت تحریم‌های بین‌المللی بر روابط جمهوری اسلامی ایران با چین و کشورهای منطقه، سخنگوی دولت تأکید کرد:جمهوری اسلامی پیوندی ناگسستنی با کشورهای همسایه دارد؛ اشتراکات فرهنگی، تاریخی و مرزی بنیان این روابط است و دیپلماسی زیرساخت توسعه آن است.

جمهوری خلق چین یکی از شرکای راهبردی ایران است که در دوران تحریم نیز همراه کشور بوده است. همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، عضویت در بریکس و پیمان شانگهای نشان‌دهنده استحکام این روابط است. دولت برنامه‌های عملیاتی برای گسترش روابط با چین و سایر کشورها دارد، فارغ از تحولات مرتبط با مکانیسم ماشه.

تکمیل می‌شود