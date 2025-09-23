صیادان بلوچ نهنگ در تور ماهیگیری را آزاد کردند

با آغاز فصل صیادی در آب‌های بین‌المللی، گروهی از صیادان چابهاری روز جمعه 28 شهریور، هنگام جمع کردن تور ماهیگیری خود در جنوب دریای عمان، متوجه گرفتار شدن یک نهنگ در تور خود شدند. صیادان بلوچ پس از آن که متوجه گیر افتادن این نهنگ شدند، آن را که احتمالا از گونه نهنگ‌های گوژپشت است، از تور رها کرده و به دریا بازگردانند. در ویدیوی منتشر شده دیده می‌شود که یکی از صیادان برای نجات نهنگ از تور داخل آب می‌شود. به گفته یکی از سرنشینان این قایق ماهیگیری، این نهنگ «بی‌آزار» بوده و بعد از گرفتار شدن در تور صداهایی شبیه ناله از آن شنیده می‌شده است. صیادان بلوچ می‌گویند همواره تلاش می‌کنند گونه‌هایی همچون لاک‌پشت دریایی، دلفین و نهنگ‌هایی را که در تور گرفتار می‌شوند، با کمترین آسیب به طبیعت باز‌گردانند. کارشناسان محیط‌‌زیست هشدار می‌دهند تورهای بزرگ موسوم به «گوش‌گیر» که گاه چندین کیلومتر طول دارند، تهدیدی جدی برای گونه‌های دریایی محسوب می‌شوند و در صورت عدم اقدام سریع صیادان، این جانوران پس از گرفتار شدن در تور به دلیل نیاز به تنفس در آب می‌میرند.