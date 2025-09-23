En
ازدواج محمد نادری بازیگر ۴۷ ساله سینما

مراسم ازدواج محمد نادری، بازیگر ۴۷ ساله سینما و تلویزیون، با حضور هنرمندان مطرحی، چون مهران غفوریان، هوتن شکیبا و امیر کاظمی برگزار شد.
ازدواج محمد نادری بازیگر ۴۷ ساله سینما
