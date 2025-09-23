۰۱/مهر/۱۴۰۴
Tuesday 23 September 2025
۰۹:۳۲
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
سود کدام شرکتها آب رفت؟
عمان و قطر ممکن است دیگر میانجیگری نکنند
تندروهای ایران جذابیت داعشی دارند
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
فرهنگی
»
سینما
بازدید
7
7
بازدید
پ
ازدواج محمد نادری بازیگر ۴۷ ساله سینما
مراسم ازدواج محمد نادری، بازیگر ۴۷ ساله سینما و تلویزیون، با حضور هنرمندان مطرحی، چون مهران غفوریان، هوتن شکیبا و امیر کاظمی برگزار شد.
کد خبر:
۱۳۳۰۱۸۳
تاریخ انتشار:
۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۷
23 September 2025
کد خبر:
۱۳۳۰۱۸۳
|
۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۷
23 September 2025
|
7
بازدید
7
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
محمد نادری
بازیگر
ازدواج
نمایندههای تامالاختیار پسرفت فوتبال؛ همنشینی نامبارک تاجرنیا، قلعهنویی و نظریجویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکرهای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب میکنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جشن تولد بازیگر ایرانی در آمستردام!
کامران تفتی و متین ستوده ازدواج کردند + عکس
بازیگر نقش اسپایدرمن سر صحنه فیلم ضربه مغزی شد
چهره بدون آرایش تینا وصال در پشتصحنه بچهمهندس
تفاوت چهره متین ستوده و خواهرش + عکس
عکس تازه شاهرخ استخری و خانوادهاش
ویدیوی کامران تفتی درباره مراسم ازدواجش با متین ستوده
ترلان پروانه در لباس عروس
سه نکته جذاب از ازدواج متین ستوده و کامران تفتی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبضهای برق شگفت زدهتان کرد؟
افزایش شدید داشته
افزایش قابل قبول داشته
افزایش چشمگیری نداشته
الی گشت
آخرین اخبار
ساعت سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل مشخص شد
ماجرای شگفتی ناصرالدین شاه در حمام سنت پترزبورگ
جای خالی شهید امیرعلی فلاح در روز اول مدرسه
پیام احساسی سخنگوی وزارت خارجه در روز اول مهر
گزارش تصویری تابناک از موزه خبرگزاری دولتی آنتارای اندونزی
کرباسچی: من هرگز نگفتم پزشکیان با ترامپ ملاقات کند!
قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۱ مهر + جدول
دیدار وزرای خارجه مصر، لهستان و ایران در نیویورک
تصاویر بارش 20 سانتیمتر برف در این نقطه ایران
شورترین دریاچه جهان کجاست؟
محدودیت آمریکا برای تردد هیئت ایرانی در نیویورک
بهترین ساعت شروع مدرسه؛ ۶ یا ۹ صبح؟
قیمت جهانی طلا امروز یکم مهر ماه
دستور احمدی نژاد برای اعدام موسوی، کروبی و خاتمی!
مراسم آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ با حضور پزشکیان
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکرهای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب میکنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
بزرگ خاندان هاشمی: برنمیگردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانهها نبود!
کنایه روزنامهنگار عربزبان به کشورهای خلیج فارس
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استانها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
اطلاعیهی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در ردهبندی + فیلم
تفاوت سکه تمام بهار آزادی با سکه امامی چیست؟
پیشینه رقص مازنی رحمان عموزاد روی تشک
ثروت بیارزشی که پیرمرد برای نوههایش گذاشت
(۳۱۸ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
(۱۶۰ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
(۱۴۱ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
(۱۱۵ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکرهای در کار نخواهد بود
(۱۰۶ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
(۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار میکند!
(۷۵ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
(۷۱ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم میخواهند
(۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟
(۶۸ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب میکنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
(۶۱ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
(۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
(۵۸ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمیگردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانهها نبود!
(۵۶ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هستهای تعیین شود
(۵۵ نظر)
tabnak.ir/005a2Z
tabnak.ir/005a2Z
کپی شد