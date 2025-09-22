En
کد خبر:۱۳۳۰۰۵۰
مردم مقصر گرانی دلار شدند!

مصطفی خوش چشم، کارشناس صداوسیما در اظهاراتی قابل تامل گفت: «جنگ، دلار را دو هزار تومان گران کرد اما تحریمِ نیامده، ده هزار تومان!» او علت این مسئله را انسجام ملی خواند که به گفته او حالا دیگری خبری از این انسجام نیست! البته خوش چشم احتمالاً اطلاع ندارد که صرافی‌ها و طلافروشی ها در زمان جنگ طلا و دلار خرید و فروش نمی‌کردند و همه چیز متوقف شده بود و یک دانشجو ترم یک اقتصاد نیز می‌داند عامل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، توسعه پایه پولی بدون پشتوانه (چاپ پول) است و رئیس جمهور نیز در مصاحبه‌هایش به صراحت تاکید کرده دولت مقصر این وضعیت است که بیش از درآمدش هزینه می‌کند. اظهارات خوش چشم را می‌بینید و می‌شنوید.
