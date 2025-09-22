En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

در‌گفت‌وگو با «تابناک» مطرح شد؛ جزئیات تازه از سفر خارجی یک مدیر نفتی!/ دو تابعیتی نیستم

علی محمد معصومیان، مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت ایران در گفتگو با تابناک جزئیات تازه ای از پشت پرده شایعات سفر خود به سوئیس مطرح کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۴۲
| |
689 بازدید
|
۲

جزئیات تازه از سفر یک مدیر نفتی/ دو تابعیتی نیستم

مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت ایران جزئیات تازه ای از پشت پرده شایعات سفر خود به سوئیس مطرح کرد و به برخی حواشی پیش آمده در این خصوص پاسخ داد.

علی محمد معصومیان، مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «تابناک» با بیان اینکه ۳۰ سال در صنعت نفت ایران خدمت کرده‌ام، گفت: در کارنامه خود خدمت ۱۰ ساله در شرکت نیکو را دارم؛ شرکتی که نوک پیکان صنعت نفت و درآمد‌های نفتی کشور به شمار می‌رود. از بسیاری شرایط گذشتم تا به کشور خودم خدمت کنم.

خبر فرارم برای تخریب مسئولان کشور منتشر شد

وی درباره انتشار برخی اخبار درباره سفر خارجی اخیر او که برخی آن را فرار از کشور قلمداد کرده بودند و حواشی زیادی نیز پیرامون این موضوع ایجاد شد نیز ادامه داد: این خبر کذب ممکن است مدت کمی باعث آزردگی من شود، اما اثر مخرب‌تر و بلند مدت آن بر اعتماد مردم به مسئولان کشور است.

این مدیر نفتی یادآور شد: فرد یا افرادی که این خبر کذب را منتشر کردند ضد منافع ملی کشور اقدام کردند. چون مردم شاید من را نشناسند، اما به طور عمومی به مسئولان کشور بی اعتماد و بدبین می‌شوند.

فرزندم در سوئیس دانشجوست

معصومیان با تاکید بر اینکه به عنوان سرباز کشور همواره آماده خدمت و پاسخگویی بابت عملکرد خود به نهاد‌های ذی ربط و نظارتی هستم و ابایی هم از این مساله ندارم، تصریح کرد: فرزند من در کشور سوئیس دانشجو است و من یک ماه پیش از تودیع خود، با اطلاع و هماهنگی با نهاد‌های نظارتی بالادستی، برنامه این سفر چند روزه را تنظیم کرده بودم و این سفر هیچ ارتباطی به مسئله تودیع من که امری طبیعی است ندارد. 

مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت در پاسخ به اینکه آیا تابعیت مضاعفی دارید، گفت: هیچ تابعیت مضاعفی ندارم و این دست اخبار کذب درباره مسئولان کشور در حقیقت بازی کردن در زمین دشمن است.

در تهرانم و خبر کذب را حقوقی پیگیری می‌کنم

وی در انتها با بیان اینکه اکنون در داخل کشور و تهران هستم، خاطر نشان کرد: مستندات مربوط به سفر بنده موجود است و من حق قانونی شکایت و پیگیری قضایی درباره این خبر کذب را برای خود محفوظ می دانم.

طی روزهای گذشته اخبار زیادی در ارتباط با سفر «علی محمد معصومیان» مدیر سابق امور مالی شرکت ملی نفت ایران به خارج از کشور منتشر شده بود که برخی اکانت های فضای مجازی سفر مزبور را به کنار گذاشتن او از مسئولیتش و فرار از کشور مرتبط دانسته بودند که حالا با حضور او در تهران مشخص شده اخبار یاد شده خالی از واقعیت بوده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
علی محمد معصومیان شرکت ملی نفت ایران تولید نفت صادرات نفت قیمت نفت درآمد نفت شرکت نیکو
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رتبه نخست ایران از نظر ذخایر نفت و گاز در جهان
تنگه هرمز، آخرین ورق تهدید امنیت انرژی خاورمیانه/حمله نفتی به آرامکو منتفی است
جهان چگونه مجبور به استفاده کارآمدتر از انرژی می‌شود؟
«صادقی»، مدیرعامل شرکت نیکو شد
تصمیم ترامپ برای آینده طلای سیاه/نفت شیل، هزینه تحریم ایران و ونزوئلا را می‌پردازد؟
افزایش تولید نفت در قانون بودجه 95
ایران قیمت نفت را برای آسیایی‌ها افزایش داد
افت شدید تولید طلای سیاه اوپک
ما مرزبانان نفتی ایران هستیم/ سلمان؛ جزیره‌ای آهنی، قصه‌ای انسانی
چین دیگر نمی‌خواهد کارخانه جهانی باشد/تاثیر تغییرات ابر اقتصاد جهان بر قیمت طلای سیاه
اعلام شرایط صادرات نفت توسط اشخاص
تولید نفت روسیه به پایین‌ترین سطح ۳ ساله خود رسید
در وزارت نفت چه خبر است؟/ انعقاد قرارداد عجیب و غریب با برادر معاون وزیر! + سند
جزئیات تازه از قرارداد 475 میلیارد تومانی برای سرویس چاه‌های نفتی + سند
تولید و صادرات نفت باثبات مانده است
نبض نفت زیر آتش بعث/روایتی نو از روزهای بمباران پالایشگاه نفت آبادان+فیلم
یمن تولید نفت از میدان «شبوه» را از سر گرفت
صادرات نفت آمریکا رکورد زد
اولویت ما در شرایط فعلی، برداشت از میادین مشترک است
پشت پرده عزل یک مدیر نفتی/ خروج قانونی یا غیر قانونی؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
تجربه نشان داده این تکذیب ها درست نبوده. لفظ دانشجو هم بهانه ای برای توجیه تابعیت افراد خانواده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
خوبه همتون فهمیدین که بچه هاتون رو باید نجات بدین.
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا قبض‌های برق شگفت زده‌تان کرد؟
الی گشت
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
اسرائیل در همه استان‌ها نیرو داشت اما اقدام نکردند! / بعد از آتش بس یکی از فرماندهان موشک زد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید
اطلاعیه‌ی مهم شورای عالی امنیت ملی/تعلیق همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی
قهرمانی زودهنگام کشتی فرنگی ایران پس از ۱۱ سال/ سهرابی برنز گرفت، ساروی سومین طلا را/مهمدی و اسماعیلی در فینال؛ کشتکار در رده‌بندی + فیلم
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت  (۳۱۳ نظر)
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۵۲ نظر)
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۴۵ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۱۵ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۰۱ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۲ نظر)
درون ویلای عظیم مالک چای دبش را ببینید  (۷۹ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۸ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۶۰ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۷ نظر)
بزرگ خاندان هاشمی: برنمی‌گردیم/ نسل جدید، ایران را با افغانستان مقایسه کند/ کسی مانع ویدئو و ماهواره در خانه‌ها نبود!  (۵۶ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۵۴ نظر)
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005a0I
tabnak.ir/005a0I