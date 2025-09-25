En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
موج تغییرات مدیریتی با امضای وزیر اقتصاد

مدیران عامل بانک های سپه، ملی و مسکن در آستانه تغییر/ گزینه‌های احتمالی چه کسانی هستند؟

وزارت اقتصاد در آستانه خانه تکانی است؛ از معاونان وزیر تا مدیران عامل بانک‌های بزرگ و دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان مالیاتی، تغییرات گسترده مدیریتی که با امضای مدنی‌زاده در راه است.
کد خبر: ۱۳۳۰۰۰۳
| |
722 بازدید
|
۱

مدیران عامل بانک های سپه، ملی و مسکن در آستانه تغییر/ گزینه‌های احتمالی چه کسانی هستند؟

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر ۴۳ ساله اقتصاد، خردادماه امسال با رأی اعتماد مجلس بر صندلی باب‌همایون تکیه زد. وزارتخانه‌ای که در نخستین ماه‌های دولت چهاردهم، عملاً زیر سایه عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، اداره می‌شد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ همتی در حدود شش ماه حضور خود نتوانست تغییرات مدیریتی گسترده‌ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک های دولتی اعمال کند و حالا این پرونده روی میز وزیر جوان اقتصاد قرار گرفته است.

اطلاعات رسیده به «تابناک» نشان می‌دهد طی هفته‌های آینده تغییرات مهمی در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور رقم می خورد؛ تغییراتی که هم معاونت‌های کلیدی وزارتخانه را در بر می‌گیرد و هم کرسی مدیران عامل برخی بانک‌های بزرگ را شامل می شود. بر این اساس، پیش تر در گزارشی به تغییرات احتمالی در بدنه مدیران وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با عنوان........ پرداخته شد و حالا نوبت تغییرات در سکان مدیریتی سه بانک بزرگ دولتی می رسد.

تغییر مدیران عامل بانک‌های بزرگ

خانه‌تکانی وزیر اقتصاد تنها به درون وزارتخانه محدود نمی‌شود. بر اساس اطلاعات رسیده، طی هفته‌های آتی باید منتظر جابه‌جایی‌های جدی در شبکه بانکی کشور بود؛ جابه‌جایی‌هایی که سه بانک بزرگ ملی، سپه و مسکن را در بر می‌گیرد.

در بانک ملی که اکنون به مدیریت ابوالفضل نجارزاده اداره می‌شود، گزینه‌های مطرح برای جانشینی عبارتند از: عباس معمارنژاد، معاون پیشین وزیر اقتصاد در دولت روحانی، و سیدعلی روحانی، مشاور اخیر مدنی‌زاده در وزارت اقتصاد.

در بانک سپه نیز زمزمه‌های جدی از پایان مدیریت چهار ساله آیت‌الله ابراهیمی به گوش می‌رسد. در این میان دو گزینه جدی مطرح هستند: غلامحسین تقی‌نتاج، معاون صندوق توسعه ملی و مدیرعامل پیشین بانک قوامین، و ابوالفضل نجارزاده که اکنون بر صندلی مدیریت بانک ملی تکیه زده است.

در بانک مسکن هم تغییر مدیریتی در راه است. خبرها حکایت از کنار رفتن علی خورسندیان دارد و دو نام به عنوان جانشین احتمالی مطرح‌اند: محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، و مسعود شریفات، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بانک کارآفرین.

به گزارش تابناک؛ به نظر می رسد هفته های آینده برای وزارت اقتصاد روزهایی پرخبری است؛ مدیران بانکی و معاونان وزارت اقتصاد که از دولت سیزدهم باقی مانده‌اند و حتی در دوره کوتاه همتی نیز تغییر نکردند، اکنون در آستانه خداحافظی از میز خود هستند. این بار نوبت سیدعلی مدنی‌زاده است تا پای حکم تغییرات بزرگ را امضا بزند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر اقتصاد سازمان امور مالیاتی بانک ملی بانک سپه بانک مسکن مدنی زاده برکناری مدیران مناطق آزاد تغییرات مدیران
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۳
0
0
پاسخ
صندلی بازیه؟
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
آخرین اخبار
عکس | تصاویری از بارش برف در برخی نقاط مازندران
عکس ماهوار‌ای از دریاچه ثرثار عراق و خشکی ارومیه!
مدیران عامل بانک های سپه، ملی و مسکن در آستانه تغییر/ گزینه‌های احتمالی چه کسانی هستند؟
لو رفتن باند مخوف افغانی‌ها در تهران با یک گروگان اشتباه!
پزشکیان با نمایش جنایات اسرائیل، حقیقت ایران را به جهان رساند
عرفانی‌ترین فیلم حاتمی‌کیا در سینمای جنگ/«ما غلط کنیم تو کار خدا فضولی کنیم!»
پزشکیان: اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتد، گفتگو دیگر معنایی ندارد
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
توافق ایران، چین و روسیه علیه فعال‌سازی مکانیسم ماشه
دبل مهدی طارمی در بازی امروز المپیاکوس مقابل آستراس
واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به اظهارات ویتکاف
اردوغان در نیویورک به سرنوشت مکرون مبتلا شد!
دریادار سیاری: هر دو جنگ تحمیلی ما نیابتی بود
فیلم رقص شمشیر رونالدو در روز ملی کشور عربستان
اساسی‌ترین چالش نظام حقوقی بین‌المللی از نگاه عارف
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری!
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۳ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۲ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۵۸ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005Zzf
tabnak.ir/005Zzf