سیدعلی مدنیزاده، وزیر ۴۳ ساله اقتصاد، خردادماه امسال با رأی اعتماد مجلس بر صندلی بابهمایون تکیه زد. وزارتخانهای که در نخستین ماههای دولت چهاردهم، عملاً زیر سایه عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، اداره میشد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ همتی در حدود شش ماه حضور خود نتوانست تغییرات مدیریتی گستردهای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک های دولتی اعمال کند و حالا این پرونده روی میز وزیر جوان اقتصاد قرار گرفته است.
اطلاعات رسیده به «تابناک» نشان میدهد طی هفتههای آینده تغییرات مهمی در وزارت اقتصاد و شبکه بانکی کشور رقم می خورد؛ تغییراتی که هم معاونتهای کلیدی وزارتخانه را در بر میگیرد و هم کرسی مدیران عامل برخی بانکهای بزرگ را شامل می شود. بر این اساس، پیش تر در گزارشی به تغییرات احتمالی در بدنه مدیران وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با عنوان........ پرداخته شد و حالا نوبت تغییرات در سکان مدیریتی سه بانک بزرگ دولتی می رسد.
تغییر مدیران عامل بانکهای بزرگ
خانهتکانی وزیر اقتصاد تنها به درون وزارتخانه محدود نمیشود. بر اساس اطلاعات رسیده، طی هفتههای آتی باید منتظر جابهجاییهای جدی در شبکه بانکی کشور بود؛ جابهجاییهایی که سه بانک بزرگ ملی، سپه و مسکن را در بر میگیرد.
در بانک ملی که اکنون به مدیریت ابوالفضل نجارزاده اداره میشود، گزینههای مطرح برای جانشینی عبارتند از: عباس معمارنژاد، معاون پیشین وزیر اقتصاد در دولت روحانی، و سیدعلی روحانی، مشاور اخیر مدنیزاده در وزارت اقتصاد.
در بانک سپه نیز زمزمههای جدی از پایان مدیریت چهار ساله آیتالله ابراهیمی به گوش میرسد. در این میان دو گزینه جدی مطرح هستند: غلامحسین تقینتاج، معاون صندوق توسعه ملی و مدیرعامل پیشین بانک قوامین، و ابوالفضل نجارزاده که اکنون بر صندلی مدیریت بانک ملی تکیه زده است.
در بانک مسکن هم تغییر مدیریتی در راه است. خبرها حکایت از کنار رفتن علی خورسندیان دارد و دو نام به عنوان جانشین احتمالی مطرحاند: محمود شایان، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، و مسعود شریفات، نایبرئیس هیئتمدیره بانک کارآفرین.
به گزارش تابناک؛ به نظر می رسد هفته های آینده برای وزارت اقتصاد روزهایی پرخبری است؛ مدیران بانکی و معاونان وزارت اقتصاد که از دولت سیزدهم باقی ماندهاند و حتی در دوره کوتاه همتی نیز تغییر نکردند، اکنون در آستانه خداحافظی از میز خود هستند. این بار نوبت سیدعلی مدنیزاده است تا پای حکم تغییرات بزرگ را امضا بزند.
