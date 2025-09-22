جزئیات تغییر ساعت رسمی کشور امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در بهار ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و از ۱ فروردین ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد، دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست و این تغییرات از تقویم رسمی کشور حذف شده است.

بر این اساس همچون نوروز ۱۴۰۴ که ساعت جلو کشیده نشد در پاییز امسال نیز خبری از عقب کشیدن ساعت رسمی کشور نخواهد بود؛ بنابراین هر گونه شایعه در خصوص عقب کشیدن ساعت در مورخه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ صحت ندارد و نیازی به تغییر دستی ساعت‌ها نیست.