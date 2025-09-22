En
جزئیات تغییر ساعت رسمی کشور امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

همچون نوروز ۱۴۰۴ که ساعت رسمی کشور جلو کشیده نشد در پاییز امسال نیز خبری از عقب کشیدن ساعت رسمی کشور نخواهد بود. بنابراین هر گونه شایعه در خصوص عقب کشیدن ساعت در مورخه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ صحت ندارد و نیازی به تغییر دستی ساعت‌ها نیست.
کد خبر: ۱۳۲۹۹۸۲
2671 بازدید
|
۴
جزئیات تغییر ساعت رسمی کشور امروز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ بر اساس قانون «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» که در بهار ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و از ۱ فروردین ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شد، دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست و این تغییرات از تقویم رسمی کشور حذف شده است.

بر این اساس همچون نوروز ۱۴۰۴ که ساعت جلو کشیده نشد در پاییز امسال نیز خبری از عقب کشیدن ساعت رسمی کشور نخواهد بود؛ بنابراین هر گونه شایعه در خصوص عقب کشیدن ساعت در مورخه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ صحت ندارد و نیازی به تغییر دستی ساعت‌ها نیست.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
3
22
پاسخ
بهترین کاری که تو این سال ها برای صرفه جویی در انرژی می شد انجام بدی و مجلس حداقلی و دولت رییسی چلوش رو گرفتند
یعنی نه تنها نیروگاه درست نکردند بلکه جلوی کاری رو مصرف رو کم می کرد هم گرفتند که با سرعت بیشتری به نا ترازی هم برسیم
هر کی هم می گه که تغییر ساعت تو دنیا منسوخ هستش دروغ می گه
برید تو اروپا که نزدیکه چک کنید!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
خادمی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هنوز هم مخالفت وزیر نیروی دولت روحانی در آرشیو رسانه ها هست که دولت بی حال روحانی علاقه ای به ساخت نیروگاه و .. نداشت. چرا به راحتی دروغ می نویسید؟
ناشناس
|
France
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
1
4
پاسخ
عجب فیلمی هستید قانون رو لغو میکنید بعد هر استان و یا شرکت و سازمانی برای خودش ساعت تعیین میکنه
خخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
2
پاسخ
ما رو گرفتی ها!
