ترامپ و ماسک پس از ماه درگیری کنار هم
تعداد بازدید : 402
کد خبر:۱۳۲۹۹۶۸
1566 بازدید
نظرات: ۵
نبض خبر

ادعای جنجالی احمدی نژاد و پاسخ جنجالی تر

در حالی که عمده تحریم‌های اعمال شده بر روی ایران به ویژه تحریم‌های فصل هفتمی از سال 1385 به بعد و به واسطه فهم ضعیف محمود احمدی نژاد و تیمش از مدیریت فضای بین المللی بود، حالا مصاحبه‌ای از احمدی نژاد وایرال شده که می‌گوید تمامی تحریم‌ها به دلیل برنامه نظامی هسته‌ای در دوره دولت خاتمی و حضور حسن روحانی در دبیرخانه شورای امنیت ملی بوده و ربطی به ندارد. از آن سو حسن میردامادی در گفت‌وگو با «برنامه میدان پاستور» گفت: احمدی‌نژاد با جملات جنجالی‌اش همیشه خبرساز بود؛ حرف‌هایی مثل این‌که آمریکایی‌ها مثل سگ از من می‌ترسند و من اگر یک سخنرانی کنم بهای نفت گران می‌شود و اقتصاد آمریکا فرومی‌پاشد، نمونه‌ای از ادبیات خاص اوست که هنوز هم در یادها مانده. از حدود بیست سال پیش اسرائیل به‌دنبال درگیری با ایران بوده، اما رفتار دولت وقت ایران به‌ویژه در دوره احمدی‌نژاد، شرایط را برای تحقق این هدف ساده‌تر و مسیر تنش را هموارتر کرد. امروز نتیجه آن سیاست‌ها را می‌توان در اقتصاد دید؛ دلار پرنوسان، گرانی مواد غذایی و فشار معیشتی که بر دوش مردم سنگینی می‌کند، همه میراث تصمیم‌ها و مسیر گذشته است. هر دو موضع گیری را کنار هم می‌بینید
نبض خبر محمود احمدی نژاد تحریم ویدیو تحریم های آمریکا تحریم‌های سازمان ملل تحریم های هسته ای برنامه هسته ای ایران محسن میردامادی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
بچه محل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
5
پاسخ
واقعا اینکه در تاریخ ۴۰ ساله گذشته چی گذشته و مقصران وضع موجود چه کسانی بوده و مواضعی بوده کار رسانه ها هست و بهتر است تابناک بدون جانبداری یکبار برای همیشه اینکار را بکند و موضع کی بود کی بود من نبودم را بین مقصران وضع موجود تمام کند...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
1
3
پاسخ
رقابت با احمدی نژاد از مسیر حذف رقابت!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
آوردن نام احمدی نژاد تپش قلب خیلی ها رو بالا می‌بره
saeed
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
سلام این نه عکسش به خبر میخوره نه توضیحاتش
طرف مقابل کجا پاسخ داد
ناشناس
|
Italy
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
0
0
پاسخ
احمدی نژاد یک موجود پوچ و تو خالی که خیلی راحت با گنده گویی هایش توانست عوام را فریب دهد. تمام بدبختی های ما از زمان احمدی نژاد شروع شد. وای بر کسانی که به خاطر منافع شخصی چشمشان را بر روی تخلفات او‌ بستند.
