ادعای جنجالی احمدی نژاد و پاسخ جنجالی تر

در حالی که عمده تحریمهای اعمال شده بر روی ایران به ویژه تحریمهای فصل هفتمی از سال 1385 به بعد و به واسطه فهم ضعیف محمود احمدی نژاد و تیمش از مدیریت فضای بین المللی بود، حالا مصاحبهای از احمدی نژاد وایرال شده که میگوید تمامی تحریمها به دلیل برنامه نظامی هستهای در دوره دولت خاتمی و حضور حسن روحانی در دبیرخانه شورای امنیت ملی بوده و ربطی به ندارد. از آن سو حسن میردامادی در گفتوگو با «برنامه میدان پاستور» گفت: احمدینژاد با جملات جنجالیاش همیشه خبرساز بود؛ حرفهایی مثل اینکه آمریکاییها مثل سگ از من میترسند و من اگر یک سخنرانی کنم بهای نفت گران میشود و اقتصاد آمریکا فرومیپاشد، نمونهای از ادبیات خاص اوست که هنوز هم در یادها مانده. از حدود بیست سال پیش اسرائیل بهدنبال درگیری با ایران بوده، اما رفتار دولت وقت ایران بهویژه در دوره احمدینژاد، شرایط را برای تحقق این هدف سادهتر و مسیر تنش را هموارتر کرد. امروز نتیجه آن سیاستها را میتوان در اقتصاد دید؛ دلار پرنوسان، گرانی مواد غذایی و فشار معیشتی که بر دوش مردم سنگینی میکند، همه میراث تصمیمها و مسیر گذشته است. هر دو موضع گیری را کنار هم میبینید