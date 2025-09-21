En
کد خبر: ۱۳۲۹۹۱۲
بازدید: ۵

عکس: کمیاب‌ترین قاب‌ها از کشتی افسانه‌ای تایتانیک

مجموعه‌ای از قاب‌های کمیاب که با تلاش سال‌ها تحقیق و کاوش در اعماق تاریکی به‌دست آمده‌اند، امروز امکان سفر دوباره به گذشته را فراهم می‌کنند. این تصاویر، علاوه بر نمایش شکوه و زوال تایتانیک، نمادی از جستجوی همیشگی بشر برای کشف حقیقت و عبرت از تاریخ هستند.

برچسب‌ها:
تایتانیک عکس مستند عکس تاریخی کشتی تایتانیک کشتی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
