عکس: پارک مینیاتوری ملایر

پارک مینیاتوری جهان کوچک(مینی ورلد) ملایر یکی از جاذبه‌های گردشگری منحصر به‌فرد ایران، نخستین مجموعه مینیاتوری خاورمیانه و چهارمین در جهان محسوب می‌شود. این پارک با مساحتی بیش از ۴۸ هکتار، فرصتی بی‌نظیر برای بازدید از ۱۳۸ اثر تاریخی ملی و جهانی در مقیاس کوچک است.