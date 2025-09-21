عکس: پارک مینیاتوری ملایر
پارک مینیاتوری جهان کوچک(مینی ورلد) ملایر یکی از جاذبههای گردشگری منحصر بهفرد ایران، نخستین مجموعه مینیاتوری خاورمیانه و چهارمین در جهان محسوب میشود. این پارک با مساحتی بیش از ۴۸ هکتار، فرصتی بینظیر برای بازدید از ۱۳۸ اثر تاریخی ملی و جهانی در مقیاس کوچک است.
