رابطه خانواده مرحوم رفسنجانی با رهبر انقلاب چگونه است؟

روابط خاندان مرحوم هاشمی رفسنجانی -بعد از درگذشت او-، با رهبر معظم انقلاب اسلامی چگونه است؟ نگاه و برنامه این خانواده نسبت به آینده چیست؟
رابطه خانواده مرحوم رفسنجانی با رهبر انقلاب چگونه است؟

ارتباط شخصی و خانوادگی خاندان هاشمی با حضرت آیت الله علی خامنه ای، بعد از درگذشت مرحوم رفسنجانی موضوع پرسش خبرنگار تابناک از محمد هاشمی، بزرگ خاندان هاشمی بود.
 محمد هاشمی، برادر مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی و از چهره‌های مطرح انقلاب اسلامی، در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرنگار تابناک، در پاسخ به این پرسش که "ارتباط شخصی و خانوادگی شما با رهبر معظم انقلاب چگونه است؟ و آخرین دیدار شما چه زمانی بود؟"، با تأکید بر پیوندهای عمیق و پایدار، اظهار داشت: "رابطه ما همیشه خوب بوده و همچنان خوب است ".
 وی افزود: "ایشان رهبر انقلاب‌اند و کشور را هدایت می‌کنند. گاهی فرامین صادر می‌کنند که عمل به آن بر همه واجب است. "
هاشمی ادامه داد: "جایگاه رهبری و ولایت جایگاهی است که همواره باید مورد احترام قرار گیرد. این موضوع در زمان امام خمینی (ره) هم همین‌گونه بود و امروز نیز ادامه دارد."
این اظهارات هاشمی، که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۳ ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، بر احترام متقابل و ثبات روابط خاندان هاشمی با رهبری تأکید دارد.

هاشمی در این مصاحبه از جزئیات آخرین دیدار شخصی خود سخنی نگفت، اما بر حفظ حرمت و جایگاه ولایت فقیه به عنوان اصل بنیادین انقلاب اسلامی اصرار ورزید.

رابطه خانواده مرحوم رفسنجانی با رهبر انقلاب چگونه است؟

خاندان هاشمی به ریاست جمهوری بازمی گردند؟

هاشمی همچنین درباره احتمال بازگشت خاندان هاشمی به عرصه قدرت و یا ریاست جمهوری نیز گفت: "پس از درگذشت مرحوم آیت‌الله هاشمی، خاندان هاشمی عملاً چنین امکانی ندارند. فرزندان و نسل بعدی بیشتر جوان‌اند و دنبال چنین مسائلی نیستند. "
وی با بیان این که مسئولیت‌پذیری در نظام اسلامی کار دشواری است؛ اگر کسی توان اجرای مسئولیت را ندارد، نباید به‌دنبال قدرت برود، گفت: " در میان خانواده هاشمی چنین انگیزه‌ای ندیده‌ام. کمک به کشور ممکن است در قالب‌های دیگر صورت گیرد، اما دنبال قدرت گرفتن نیستند. "

امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
خدا وکیلی این متنی که کار کردید اصلاً ارزش خبری داشت؟ خودتون فهمیدید که الان رابطه این خانواده با رهبر انقلاب چطوره؟ چرا فکر میکنید به هر قیمت باید یه چیزی بنویسید؟
