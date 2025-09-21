شوک بازیکن اسبق نیوکاسل به پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس برای تقویت تیم خود به دنبال جذب جمال لوئیس، بازیکن اسبق تیم نیوکاسل انگلیس بود و حتی گفته می‌شد که او با مسئولان پرسپولیس به توافقات خوبی هم دست پیدا کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با این ‌همه و به دلیل جلوگیری از اتفاقاتی که برای سرژ اوریه رخ داد، باشگاه به دنبال این بودند تا تست‌های پزشکی پیش از حضور لوئیس در تهران انجام شود.

حالا شنیده می‌شود که تست‌های پزشکی وی مثبت نبوده و به همین دلیل احتمال اینکه این بازیکن به پرسپولیس بپیوندد بسیار کمتر از قبل شده است.

