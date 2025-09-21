En
شوک بازیکن اسبق نیوکاسل به پرسپولیس

بازیکن اسبق تیم نیوکاسل احتمالاً به پرسپولیس نخواهد پیوست.
شوک بازیکن اسبق نیوکاسل به پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس برای تقویت تیم خود به دنبال جذب جمال لوئیس، بازیکن اسبق تیم نیوکاسل انگلیس بود و حتی گفته می‌شد که او با مسئولان پرسپولیس به توافقات خوبی هم دست پیدا کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با این ‌همه و به دلیل جلوگیری از اتفاقاتی که برای سرژ اوریه رخ داد، باشگاه به دنبال این بودند تا تست‌های پزشکی پیش از حضور لوئیس در تهران انجام شود.

حالا شنیده می‌شود که تست‌های پزشکی وی مثبت نبوده و به همین دلیل احتمال اینکه این بازیکن به پرسپولیس بپیوندد بسیار کمتر از قبل شده است.
 

نیوکاسل پرسپولیس خبر فوری بازیکن جدید خرید بازیکن جمال لوئیس سرژ اوریه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
مثبت بوده است یا نبوده است ؟ اگر مثبت نباشه که منعی نداره ! بابا کمی سواد هم بد نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
0
0
پاسخ
تست پزشکیش خوب بود چرا می اومد پرسپولیس ؟ می رفت همون نیوکاسل بازی می کرد؟
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
