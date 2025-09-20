جزیئیات وضعیت زندانی زن درپی ادعاهای ضد انقلاب

به گزارش تابناک به نقل از میزان، در پی طرح برخی ادعاها درباره یک زندانی زن به نام س.ر در رسانههای معاند، بررسیها نشان میدهد این متهم در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به اتهام ارتباط با گروهک نفاق بازداشت و با استفاده از تاسیسات قانونی و برخورداری از رافت اسلامی آزاد شده است، اما مجدد با جریان نفاق ارتباط گرفته است.
۶ ماه پس از آزادی مشروط، متهم مجددا با جریان نفاق ارتباط گرفته و در تاریخ ۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۴، با در اختیار داشتن تجهیزاتی خاص در هنگام همکاری با گروهک تروریستی منافقین دستگیر میشود.
پس از دستگیری متهم و بررسی ارتباطات وی در فضای مجازی مشخص میشود متهم از سر پل خود در گروهک تروریستی منافقین ماموریتهایی را دریافت کرده بوده و در فضای مجازی فیلم و عکس ماموریتهای خرابکارانه خود از جمله آتشزدن پایگاههای بسیج و ورودیهای مساجد را ارسال میکرده است.
با بازداشت متهم س.ر و بررسی سوابق وی که متاسفانه با وجود بهرهمندی قبلی رافت اسلامی مجدد با سر پل گروهک تروریستی منافقین ارتباط گرفته و حداقل ۱۰ عملیات از او دریافت کرده بوده و در حال تکمیل مراحل عملیاتی خود در تهران بوده است.
با توجه به شرایط متهم و اعتیاد وی به مواد مخدر صنعتی و براساس مفاد پرونده، بازپرس بلافاصله پس از تفهیم اتهام برای او قرار وثیقه صادر میکند که خانواده متهم از ارائه وثیقه برای آزادی متهم استنکاف کرده بودند.
براساس تحقیقات اولیه، نامبرده مبالغی جهت انجام ماموریتهای خرابکارانه از سوی گروهک تروریستی منافقین دریافت کرده و آموزشهایی برای انجام اقدامات ایذایی از جمله ایجاد حریق دیده بود.
