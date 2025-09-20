En
کواکبیان بابت اظهاراتش بالاخره عذرخواهی کرد

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری، امروز شنبه بابت سخنانش درباره پرونده «کاترین شکدم» که در یک برنامه تلویزیونی مطرح کرده بود عذرخواهی کرد.
کواکبیان بابت اظهاراتش بالاخره عذرخواهی کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب اصلاح‌طلب مردم‌سالاری و نماینده اسبق مجلس، در گفت‌وگویی با یک پایگاه خبری، رسماً از اظهارات خود درباره کاترین شکدم عذرخواهی کرد. او گفت: «صحبت‌هایم سبق لسان بوده و هم ادعای «هم‌خوابگی» و هم «تعداد»‌ افراد درباره شکدم، نادرست بیان شده است.»

کواکبیان در تیرماه، در یک مناظره تلویزیونی، ادعا کرده بود که «کاترین شکدم به عنوان یک نفوذی، در سفرش به ایران با ۱۲۰ نفر هم‌خوابگی داشته است.» ساعاتی پس از این گفت‌وگوی جنجالی، اظهارات او رسماً تکذیب شد و روز بعد، وی به دادگاه احضار شد.

بر اساس اسناد مراجع امنیتی و قضایی، شکدم تنها طی پنج سفر کوتاه، مجموعاً ۱۸ روز در ایران حضور داشته است؛ مدتی که با ادعاهای مطرح‌شده درباره فعالیت‌های گسترده یا روابط غیرعادی هیچ‌گونه هم‌خوانی ندارد. برخی فعالان فضای مجازی نیز با استناد به این مدت حضور، اظهارات کواکبیان را به تمسخر گرفتند.

نام "کاترین پرز شکدم"، خبرنگار فرانسوی و یهودی‌تبار، پس از انتشار یادداشتی در تایمز اسرائیل، در افکار عمومی ایران خبرساز شد.

برچسب ها
کواکبیان کاترین شکدم مسئولان نظام هم خوابگاهی جاسوسی عذرخواهی
