قهرمانی زودهنگام ایران در فرنگی

با برگزاری رقابت‌های اوزان ۶۳، ۶۷ و ۸۷ کیلوگرم که محمدمهدی کشتکار، سعید اسماعیلی و علیرضا مهمدی نماینده ایران در این اوزان هستند، قهرمانی تیم ملی فرنگی ایران هم پس از ۱۱ سال قطعی شد. پیش از این در رقابت‌های کشتی آزاد هم تیم ایران پس از ۱۲ سال دوری از قهرمانی، یک روز زودتر از پایان رقابت‌ها به قهرمانی رسیده بود. برای اولین بار است که کشتی آزاد و فرنگی ایران به صورت همزمان قهرمان می‌شود.