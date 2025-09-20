سومین روز رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان یک مدال قطعی را برای ایران با حضور هادی ساروی در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم به همراه خواهد داشت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب در سومین روز رقابتها، روز شنبه، ۲۹ شهریورماه پیگیری شد که ایران با سه نماینده در مرحله مقدماتی رقابت را آغاز کرد.
پیروزی مقتدرانه مهمدی مقابل حریف بلغاری
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۳:۵۵
علیرضا مهمدی در دومین کشتی خود در وزن ۸۷ کیلوگرم مقابل الکساندروف از بلغارستان قرار گرفت و در حالی که ابتدا با نتیجه ۳ بر صفر عقب افتاد، اما موفق شد با فنون متوالی از جمله سالتو و سالتو برانداز ۱۱ بر ۳ پیروز شود و به مرحله یک چهارم نهایی برود.
ضربه فنی حریف صربستانی اسماعیلی
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۳:۲۴
سعید اسماعیلی، کشتیگیر وزن ۶۷ کیلوگرم تیم ملی فرنگی ایران و قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس در گام نخست به مصاف سباستین نات از صربستان رفت و با نتیجه ۹ بر صفر پیروز شد.
سهرابی به ردهبندی رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۳:۱۰
دانیال سهرابی، نماینده وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با سر و صورتی بانداژ شده در دیدار شانس مجدد برابر حریفی از ارمنستان قرار گرفت و با نتیجه ۹ بر صفر خاچاطوریان را از پیشرو برداشت. سهرابی راهی ردهبندی شد و حالا شانس کسب مدال برنز دارد.
پیروزی مهمدی در گام نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۲:۴۰
علیرضا مهمدی، فرنگیکار وزن ۸۷ کیلوگرم ایران مقابل هانس واگنر از آلمان قرار گرفت و در نخستین گام با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید.