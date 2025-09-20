En
زنده با نتایج کشتی فرنگی قهرمانی جهان| اسماعیلی برد و مهمدی به یک چهارم رفت/ سهرابی در رده‌بندی + فیلم

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در سومین روز با حضور سه نماینده ایران در رقابت‌های مقدماتی آغاز شد و یک مدال قطعی هم به دنبال خواهد داشت.
زنده با نتایج کشتی فرنگی قهرمانی جهان| عبور مهمدی از حریف آلمانی + فیلم

سومین روز رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان یک مدال قطعی را برای ایران با حضور هادی ساروی در فینال وزن ۹۷ کیلوگرم به همراه خواهد داشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ زاگرب در سومین روز رقابت‌ها، روز شنبه، ۲۹ شهریورماه پیگیری شد که ایران با سه نماینده در مرحله مقدماتی رقابت را آغاز کرد.

پیروزی مقتدرانه مهمدی مقابل حریف بلغاری
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۳:۵۵

علیرضا مهمدی در دومین کشتی خود در وزن ۸۷ کیلوگرم مقابل الکساندروف از بلغارستان قرار گرفت و در حالی که ابتدا با نتیجه ۳ بر صفر عقب افتاد، اما موفق شد با فنون متوالی از جمله سالتو و سالتو برانداز ۱۱ بر ۳ پیروز شود و به مرحله یک چهارم نهایی برود.

ضربه فنی حریف صربستانی اسماعیلی
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۳:۲۴

سعید اسماعیلی، کشتی‌گیر وزن ۶۷ کیلوگرم تیم ملی فرنگی ایران و قهرمان المپیک ۲۰۲۴ پاریس در گام نخست به مصاف سباستین نات از صربستان رفت و با نتیجه ۹ بر صفر پیروز شد.

سهرابی به رده‌بندی رسید
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۳:۱۰

دانیال سهرابی، نماینده وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران با سر و صورتی بانداژ شده در دیدار شانس مجدد برابر حریفی از ارمنستان قرار گرفت و با نتیجه ۹ بر صفر خاچاطوریان را از پیش‌رو برداشت. سهرابی راهی رده‌بندی شد و حالا شانس کسب مدال برنز دارد.

پیروزی مهمدی در گام نخست
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۱۲:۴۰

علیرضا مهمدی، فرنگی‌کار وزن ۸۷ کیلوگرم ایران مقابل هانس‌ واگنر از آلمان قرار گرفت و در نخستین گام با نتیجه ۵ بر یک به پیروزی رسید.

کشتی فرنگی حسن رنگرز علیرضا مهمدی محمد هادی ساروی
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
