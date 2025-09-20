En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ساپینتو مقصر شکست سنگین استقلال برابر الوصل

بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال گفت: واقعا جای تعجب دارد که استقلال با این همه بازیکن چرا باید چنین نتیجه‌ای را برابر الوصل کسب کند، تاسف آور است.
کد خبر: ۱۳۲۹۵۴۸
| |
4 بازدید
ساپینتو مقصر شکست سنگین استقلال برابر الوصل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محسن گروسی، بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال در ارزیابی از عملکرد استقلال برابر الوصل اظهار کرد: شکست ۷ بر یک استقلال برابر الوصل باورکردنی نیست و نتیجه آن قابل هضم نیست. استقلال با این همه هزینه‌ای که برای جذب بازیکن انجام داده نتیجه به دست آمده تاسف بار است.

وی در پاسخ به این پرسش که انتظار چنین شکستی را برای استقلال پیش بینی می‌کردید یا خیر؟ گفت: حتی در ضعیف‌ترین حالت استقلال نیز پیش بینی چنین نتیجه‌ای دور از ذهن بود، چون نه مشکل بازیکن دارد و نه مثل سال گذشته است که بگوییم از نظر مدیریتی حاشیه داشته است. واقعا جای تعجب دارد که استقلال با این همه بازیکن چرا باید چنین نتیجه‌ای را برابر الوصل کسب کند.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: استقلال هنوز از نظر فاز دفاعی مشکل دارد و اگر این مشکل برطرف نشود در لیگ نیز از این ناحیه دچار مشکل خواهد شد.

او در پاسخ به این پرسش که چقدر کادر فنی در نتیجه کسب شده مقصر است؟ افزود: صد درصد! ساپینتو در شکست استقلال برابر الوصل مقصر است و باید پاسخگوی هواداران این تیم باشد.

گروسی درباره بازیکنان خارجی استقلال هم گفت: من چیزی از بازیکنان خارجی استقلال ندیدم و هنوز هم با بازیکنان داخلی نتوانسته‌اند هماهنگ شوند و در این بازی نیز عملکرد خوبی نداشتند.

او در پایان گفت: استقلال فاز دفاعی در خیلی مشکل دارد و ساپینتو باید فکر اساسی در این زمینه داشته باشد، اگر فاز دفاعی خود را تقویت نکند قطعا در رقابت‌های لیگ برتر نیز دچار مشکل خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ساپینتو الوصل شکست استقلال محسن گروسی عملکرد استقلال برابر الوصل
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
بندبازی محرم روی دیوار زرد؛ شِنل اسطوره سپاهانی‌ها از دوش نویدکیا می‌افتد!
کمبود ذرت و جو به مرز هشدار رسید/ آقای وزیر؛ شما که گفتید جای نگرانی نیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چشمی: همه را زجر دادیم، عذرخواهی می‌کنم
لغو جشن ۸۰ سالگی استقلال پس از باخت به الوصل
طعنه‌های سنگین محمدحسین میثاقی به استقلال
توییت جنجالی رشیدی کوچی درباره شکست استقلال
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۳۵ نظر)
گوگوش پارکینسون حنجره گرفت؛ او دیگر نمی‌تواند بخواند  (۱۱۷ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۱ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۷۹ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۷۸ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۵۵ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۱ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۳۹ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005ZsK
tabnak.ir/005ZsK