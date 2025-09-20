ساپینتو مقصر شکست سنگین استقلال برابر الوصل

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محسن گروسی، بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال در ارزیابی از عملکرد استقلال برابر الوصل اظهار کرد: شکست ۷ بر یک استقلال برابر الوصل باورکردنی نیست و نتیجه آن قابل هضم نیست. استقلال با این همه هزینه‌ای که برای جذب بازیکن انجام داده نتیجه به دست آمده تاسف بار است.

وی در پاسخ به این پرسش که انتظار چنین شکستی را برای استقلال پیش بینی می‌کردید یا خیر؟ گفت: حتی در ضعیف‌ترین حالت استقلال نیز پیش بینی چنین نتیجه‌ای دور از ذهن بود، چون نه مشکل بازیکن دارد و نه مثل سال گذشته است که بگوییم از نظر مدیریتی حاشیه داشته است. واقعا جای تعجب دارد که استقلال با این همه بازیکن چرا باید چنین نتیجه‌ای را برابر الوصل کسب کند.

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: استقلال هنوز از نظر فاز دفاعی مشکل دارد و اگر این مشکل برطرف نشود در لیگ نیز از این ناحیه دچار مشکل خواهد شد.

او در پاسخ به این پرسش که چقدر کادر فنی در نتیجه کسب شده مقصر است؟ افزود: صد درصد! ساپینتو در شکست استقلال برابر الوصل مقصر است و باید پاسخگوی هواداران این تیم باشد.

گروسی درباره بازیکنان خارجی استقلال هم گفت: من چیزی از بازیکنان خارجی استقلال ندیدم و هنوز هم با بازیکنان داخلی نتوانسته‌اند هماهنگ شوند و در این بازی نیز عملکرد خوبی نداشتند.

او در پایان گفت: استقلال فاز دفاعی در خیلی مشکل دارد و ساپینتو باید فکر اساسی در این زمینه داشته باشد، اگر فاز دفاعی خود را تقویت نکند قطعا در رقابت‌های لیگ برتر نیز دچار مشکل خواهد شد.