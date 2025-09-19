عکس: حکاکی تاریخ شهر دیاربکر ترکیه بر روی هندوانه

هنر میوه‌آرایی سرآشپز یوسف آلتینکایا، تلفیقی شگفت‌انگیز از هنر، تاریخ، فرهنگ و خلاقیت است. حکاکی آثار تاریخی دیاربکر بر روی هندوانه‌ها، نه تنها یک نمایش هنری خیره‌کننده است، بلکه پلی است میان گذشته و حال، و نمادی از هویت غنی و پویای این شهر باستانی. این هنر، با ظرافت، دقت و الهام از میراث کهن، توانسته است هندوانه را از یک میوه ساده تابستانی، به سفیر بصری تاریخ دیاربکر تبدیل کند و نام این شهر را با خلاقیت و هنر گره بزند. هر برش، هر خط، و هر جزئیاتی که بر روی پوست هندوانه نقش می‌بندد، داستانی از دیاربکر را برای جهانیان بازگو می‌کند.