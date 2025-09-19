۲۸/شهريور/۱۴۰۴
Friday 19 September 2025
۱۹:۴۴
اسرائیل با ترور رهبران انصارالله یمن وارد فاز جدیدی شد
زنده با نتایج کشتی فرنگی قهرمانی جهان + فیلم
رأی گیری درباره «مکانیسم ماشه» در شورای امنیت
سود کدام شرکتها آب رفت؟
عمان و قطر ممکن است دیگر میانجیگری نکنند
بندبازی محرم روی دیوار زرد سپاهان
تندروهای ایران جذابیت داعشی دارند
قیمت گوشت و مرغ تا ماه آینده چقدر گران میشود؟
فیلم
>>
طبیعت و جغرافیا
تعداد بازدید : 54
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۹۴۴۹
کد خبر:۱۳۲۹۴۴۹
359
بازدید
تاریخ انتشار: ۱۸:۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
19 September 2025
حیات وحش
لمس غازها حین پرواز
تصاویر شگفت انگیز از لمس غازها حین پرواز را میبینید.
برچسبها:
حیات وحش
غاز
ویدیو
