En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 54
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۹۴۴۹
کد خبر:۱۳۲۹۴۴۹
359 بازدید
حیات وحش

لمس غازها حین پرواز

تصاویر شگفت انگیز از لمس غازها حین پرواز را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
حیات وحش غاز ویدیو
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟