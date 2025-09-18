En
ایران پیشنهادی تازه به اروپا ارائه کرده است

خبرنگار نشریه آمریکایی به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که ایران برای جلوگیری از فعال‌سازی مکانیزم ماشه، پیشنهادی تازه به سه کشور اروپایی ارائه کرده که از سوی تروئیکای اروپایی ناکافی و غیرقابل‌قبول توصیف شده است.
به گزارش تابناک، «لارنس نورمن» خبرنگار نشریه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» عصر پنجشنبه در رشته‌توییتی به تماس روز گذشته «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه ایران و همتایان اروپایی خود پرداخت.

او در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که ایران روز گذشته پیشنهادی تازه به سه کشور اروپایی ارائه داده تا از بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل جلوگیری کند. با این حال، منابع آگاه ادعا کردند که این پیشنهاد «اعتبار چندانی ندارد» و چنین ارزیابی تنها نظر شخصی او نبوده است.

بر اساس اظهارات یک منبع آگاه که نورمن نقل کرده، تروئیکای اروپایی پیشنهاد ایران را از نظر محتوایی «ناکافی» می‌دانند؛ «چرا که تهران در این چارچوب خواستار اقداماتی بسیار گسترده همچون تمدید یا حتی لغو کامل قطعنامه ۲۲۳۱ در برابر صرفاً اعلام نیت از سوی ایران شده، بدون آنکه اقدامی عملی از طرف ایران در این زمینه ارائه شود.»

این منبع همچنین ادعا کرده است که سه کشور اروپایی همچنان به دیپلماسی پایبند هستند و در هر زمان، از جمله در حاشیه نشست هفته آینده در نیویورک آماده گفت‌وگو با ایران خواهند بود.

پیش از این خبرگزاری انگلیسی «رویترز» نیز به نقل از منابع دیپلماتیک از محصل شدن «پیشرفتی اندک» در مذاکرات ایران و اروپا خبر داده بود.

خبرگزاری انگلیسی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش کرد: «در گفت‌وگوهای روز چهارشنبه بین ایران و سه کشور اروپایی عضو برجام، پیشرفت اندکی حاصل شد.»

رویترز نوشت ۲ دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات ایرانی اعلام کرده‌اند که گفت‌وگوهای روز چهارشنبه میان ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس که با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد، نتیجه محسوسی در آستانه فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» نداشت.

وزارت امور خارجه ایران درباره تماس عراقچی و مقامات اروپایی گزارش کرده است که در این تماس، وزیر امور خارجه ایران با اشاره به موضع اصولی ایران مبنی بر اهمیت حفظ فضای گفتگو و دیپلماسی برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها، اقدام سه کشور اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده شورای امنیت را فاقد هرگونه توجیه قانونی و منطقی دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه وارد گفت‌وگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و شیوه‌نامه روشنی راجع به نحوه ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید تدوین کرد که لازم است اهمیت و ارزش این اقدام از سوی همه طرف‌ها درک شود. اکنون نوبت طرف‌های مقابل است که از این فرصت برای تداوم مسیر دیپلماتیک و جلوگیری از یک بحران قابل اجتناب استفاده کنند و جدیت و باورمندی خود را نسبت به دیپلماسی نشان دهند. 

عراقچی تاکید کرده است ایران برای رسیدن به راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد آمادگی دارد؛ نیل به چنین هدفی مستلزم رویکرد مسئولانه و مستقل از سوی سه کشور اروپایی و خودداری از تاثیرپذیری از ناحیه بازیگرانی است که هیچ ارزشی برای دیپلماسی و اصول و قواعد حقوق بین‌الملل قائل نیستند.

