پلی از رنج به آرامش
مؤسسه توانبخشی «تابا» در ۴۲ کیلومتری شمالغربی کرمانشاه و کنار روستای ورمنجه، بیش از ۳۰۰ بیمار اعصاب و روان را زیر پوشش دارد. این مرکز که ۲۳ سال پیش تأسیس شده و اکنون به همت دو بازنشسته بهزیستی اداره میشود، با کاردرمانی، رواندرمانی، هنر و فعالیتهای گروهی، بیماران را به سوی آرامش و بهبود هدایت میکند. هدف اصلی تابا، تغییر نگرش جامعه و کاهش تابوهای مربوط به بیماران روانی است.
