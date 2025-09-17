En
کد خبر: ۱۳۲۹۰۳۰
بازدید: ۱۷۸۳

عکس:پلی از رنج به آرامش

مؤسسه توان‌بخشی «تابا» در ۴۲ کیلومتری شمال‌غربی کرمانشاه و کنار روستای ورمنجه، بیش از ۳۰۰ بیمار اعصاب و روان را زیر پوشش دارد. این مرکز که ۲۳ سال پیش تأسیس شده و اکنون به همت دو بازنشسته بهزیستی اداره می‌شود، با کاردرمانی، روان‌درمانی، هنر و فعالیت‌های گروهی، بیماران را به سوی آرامش و بهبود هدایت می‌کند. هدف اصلی تابا، تغییر نگرش جامعه و کاهش تابوهای مربوط به بیماران روانی است.

توانبخشی مراکز توانبخشی بهزیستی کاردرمانی روان درمانی عکس مستند کرمانشان
