قدیمیترین تندیس حقیقی جهان که در شهر شوش کشف شد در موزه لوور فرانسه قرار دارد. مجسمه ناپیر-آسو، همسر اونتاش ناپیراسا ملکهی عیلامی از طبقهی اشرافِ ایران باستان، که حقوقی تقریباً برابر با مردان داشتند و از حق مالکیت نیز برخوردار بودند. به لباسهای زیبا و طراز پیراهن و دامنی که به زیبایی و قطعاً با رنگها و طرحهای متنوع آراسته شده، و زیور آلاتِ دستهایش و حتا طرز ایستادنش نگاه کنید؛ تماماً نشاندهنده وجاهت و برازندگیِ یک زنِ باوقارِ ایرانی است، در روزگارانی که زنان بدوی سرزمینهای دیگر در منتهای خواری و غرقِ در زندگی توام با ذلت و زبونیِ خود بودند.