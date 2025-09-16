En
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۸۸۶۲
بازدید: ۶۸۲۰
نظرات: ۲

عکس:استرآباد؛ نخستین شهر ایران در فهرست آثار ملی

۴ سال از ثبت ملی شهر تاریخی استرآباد (گرگان) می‌گذرد؛ شهری کهن با ریشه‌هایی عمیق در دل تاریخ ایران‌زمین. استرآباد در سال ۱۳۱۱ خورشیدی، با شماره ۴۱، به عنوان نخستین شهر کشور در فهرست آثار ملی ثبت شد و از همان زمان نامش در حافظه فرهنگی ایران ماندگار گشت. این شهر با پیشینه‌ای هزارساله، هنوز هم در کوچه‌ها، گذرها و بناهای تاریخی خود، اصالت و هویت مردم گرگان را بازتاب می‌دهد؛ معماری بومی، خانه‌های قدیمی و یادگارهای تاریخی‌اش روایتگر روزگاری است که فرهنگ و تمدن ایرانی در این دیار شکوفا بوده است. امروز، گرامیداشت سالگرد ثبت ملی استرآباد فرصتی است برای پاسداشت میراثی که نه تنها به گرگان، بلکه به تمامی ایران تعلق دارد؛ میراثی که هویت، ریشه و اصالت یک سرزمین را در خود جای داده است.

برچسب‌ها:
عکس تاریخی گرگان استرآباد ثبت ملی ایران میراث ملی
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
کریم
Iran (Islamic Republic of)
۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۶
حیف که مدیریت های ضعیف باعث ضعیفترین استان کشور کردش
پاسخ
2
0
حمید
Canada
۲۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۷
استر آباد کجاست آدرس دقیقش را بدید
پاسخ
0
0