استرآباد؛ نخستین شهر ایران در فهرست آثار ملی

۴ سال از ثبت ملی شهر تاریخی استرآباد (گرگان) می‌گذرد؛ شهری کهن با ریشه‌هایی عمیق در دل تاریخ ایران‌زمین. استرآباد در سال ۱۳۱۱ خورشیدی، با شماره ۴۱، به عنوان نخستین شهر کشور در فهرست آثار ملی ثبت شد و از همان زمان نامش در حافظه فرهنگی ایران ماندگار گشت. این شهر با پیشینه‌ای هزارساله، هنوز هم در کوچه‌ها، گذرها و بناهای تاریخی خود، اصالت و هویت مردم گرگان را بازتاب می‌دهد؛ معماری بومی، خانه‌های قدیمی و یادگارهای تاریخی‌اش روایتگر روزگاری است که فرهنگ و تمدن ایرانی در این دیار شکوفا بوده است. امروز، گرامیداشت سالگرد ثبت ملی استرآباد فرصتی است برای پاسداشت میراثی که نه تنها به گرگان، بلکه به تمامی ایران تعلق دارد؛ میراثی که هویت، ریشه و اصالت یک سرزمین را در خود جای داده است.