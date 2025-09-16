عکس:موتورساز اندونزیایی و ماکائوهای افسانهایاش
آلبی البار راملی، موتورساز ۳۳ ساله اندونزیایی، شغل خود را رها کرد تا به پرورش و آموزش ۱۸ طوطی ماکائو بپردازد. او با مراقبت روزانه و آموزش مهارتها، وفاداری پرندگان را جلب کرده و با کمک دو دوستش در مسابقات منطقهای جاکارتا شرکت میکند. راملی هدفش تنها برنده شدن نیست، بلکه نشان دادن عشق، مراقبت و مهارت روزانهاش به این پرندگان باشکوه است.
