کد خبر: ۱۳۲۸۸۱۷
بازدید: ۴۵۳۵

عکس:موتورساز اندونزیایی و ماکائو‌های افسانه‌ای‌اش

آلبی البار راملی، موتورساز ۳۳ ساله اندونزیایی، شغل خود را رها کرد تا به پرورش و آموزش ۱۸ طوطی ماکائو بپردازد. او با مراقبت روزانه و آموزش مهارت‌ها، وفاداری پرندگان را جلب کرده و با کمک دو دوستش در مسابقات منطقه‌ای جاکارتا شرکت می‌کند. راملی هدفش تنها برنده شدن نیست، بلکه نشان دادن عشق، مراقبت و مهارت روزانه‌اش به این پرندگان باشکوه است.

ماکائو طوطی اندونزی عکس مستند موتورسوار
