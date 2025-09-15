En
کد خبر:۱۳۲۸۷۰۹
764 بازدید
نبض خبر

اعترافات وحشتناک متجاوز سریالی کودکان پایتخت

مردی جوان با به‌کارگیری ترفندهایی چون قراردادن قرص در کیک یا معرفی خود به‌عنوان مأمور شهرداری، کودکان خردسال را در تهران فریب داده و به مخفیگاه خود می‌کشاند و پس از تجاوز جنسی قربانیان را در خیابان‌ها رها می‌کرد. بررسی‌های پلیسی ابعاد گسترده‌تری از این پرونده را آشکار ساخت. مأموران بیش از 40 فیلم از تعرض‌های این مرد کشف کردند که او قصد انتشار و فروش آن‌ها را در فضای مجازی داشت. حالا دستگاه قضایی پس از رسیدگی به این پرونده، حکم نهایی را صادر و متهم را به اتهام «افساد فی‌الارض» محکوم کرد و بدین ترتیب این متجاوز سریالی به کودکان در پایتخت اعدام خواهد شد. اعترافات وحشتناک این متجاوز را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر متجاوز سریالی متجاوز به کودک تجاوز به کودکان تهران ویدیو تعرض به کودکان متجاوز کودک آزار
