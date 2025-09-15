اعترافات وحشتناک متجاوز سریالی کودکان پایتخت

مردی جوان با بهکارگیری ترفندهایی چون قراردادن قرص در کیک یا معرفی خود بهعنوان مأمور شهرداری، کودکان خردسال را در تهران فریب داده و به مخفیگاه خود میکشاند و پس از تجاوز جنسی قربانیان را در خیابانها رها میکرد. بررسیهای پلیسی ابعاد گستردهتری از این پرونده را آشکار ساخت. مأموران بیش از 40 فیلم از تعرضهای این مرد کشف کردند که او قصد انتشار و فروش آنها را در فضای مجازی داشت. حالا دستگاه قضایی پس از رسیدگی به این پرونده، حکم نهایی را صادر و متهم را به اتهام «افساد فیالارض» محکوم کرد و بدین ترتیب این متجاوز سریالی به کودکان در پایتخت اعدام خواهد شد. اعترافات وحشتناک این متجاوز را میبینید و میشنوید.