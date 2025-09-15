ضربه اطلاعاتی ترکیه بازی اسرائیل را به هم زد!

عزام ابوالعدس، فعال رسانه‌ای فلسطینی، در گزارشی اعلام کرد: «ترکیه فرماندهان حماس را چند دقیقه پیش از عملیات ترور در دوحه باخبر کرد. در حالی که دولت ترامپ با اطلاعات نادرست، قطری‌ها را گمراه کرده بود، منابع ترکیه‌ای هشدار دقیق درباره زمان حمله را به رهبران حماس رساندند... جزئیات منتشرشده از حمله اسرائیل به دوحه نشان می‌دهد که هدف اصلی ترور، خلیل الحیه و خالد مشعل بودند. روزنامه‌نگاران ترک از جمله اشلانجی، مدیر سابق کانال تی‌آرتی، نقل کرده‌اند که سازمان اطلاعات ترکیه هواپیماهای اسرائیلی را رصد کرده و مستقیماً به فرماندهان حماس هشدار داده... سناریوی اول نشان می‌دهد که ترکیه نه‌تنها هشدار داده، بلکه با رهبران حماس و مقامات قطری تماس مستقیم برقرار کرده تا از وقوع فاجعه جلوگیری کند.» روایت کامل از این ضربه اطلاعاتی ترکیه که بازی اسرائیل را به هم زد، می‌بینید و می‌شنوید.