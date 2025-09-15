حضور رئیس‌جمهور در نشست اضطراری دوحه

دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، در حاشیه نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه، با شماری از رهبران و مقامات عالی‌رتبه حاضر دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدارها آخرین تحولات منطقه و به‌ویژه تجاوزات رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار گرفت و طرف‌ها بر ضرورت هماهنگی مواضع، تقویت همبستگی جهان اسلام و دستیابی به راه‌حل‌های مشترک برای مقابله با بحران‌های جاری تأکید کردند. همچنین در جریان این رایزنی‌ها بر لزوم حمایت عملی از ملت‌های مظلوم و فعال‌تر شدن نقش نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی تصریح شد.