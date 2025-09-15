En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 57
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۸۵۶۸
کد خبر:۱۳۲۸۵۶۸
817 بازدید
نظرات: ۵
سوت

قهرمانی تراکتور در فصل جاری قطعی شد!

بازیکنان دو تیم استقلال و پرسپولیس به‌خاطر کیفیت افتضاح ورزشگاه شهر قدس خواستار برگزاری دیدارهای خانگی خود در ورزشگاه آزادی شدند. محمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در گفت و گویی تلفنی با برنامه صبحانه ایرانی اعلام کرد استادیوم آزادی تا پایان سال 1405 شرایط برگزاری هیچ دیداری ندارد! ورزشگاه آزادی مشکلاتی در چمن، نور ورزشگاه و برق دارد! حال با این اتفاق بازیکنان تکنیکی دو تیم استقلال و پرسپولیس در بازی‌های خانگی به مشکل خواهند خورد و به راحتی امتیاز از دست خواهند داد و به نظر می‌رسد تیم تراکتور را که مدعی قهرمانی نیز می‌باشد را باید قهرمان لیگ برتر دانست.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت تراکتور استقلال پرسپولیس میزبانی استادیوم آزادی ویدیو
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
2
2
پاسخ
عجب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
0
پاسخ
خواست میاد دعوا راه بیاندازی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
0
پاسخ
الان چرا باید این دو تیم در ورزشگاه ملی آزادی مسابقه بدهند؟ مگر ورزشگاه اختصاصی آنهاست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
1
پاسخ
چی شد اتاق کجه؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۴
0
0
پاسخ
برید مشکل ورزشگاه تیماتونو خودتون حل کنید. چرا از تیم ما مایه میذارین و علیه تراکتور جو روانی راه میندازین؟ عجب واقعا
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟