قهرمانی تراکتور در فصل جاری قطعی شد!

بازیکنان دو تیم استقلال و پرسپولیس به‌خاطر کیفیت افتضاح ورزشگاه شهر قدس خواستار برگزاری دیدارهای خانگی خود در ورزشگاه آزادی شدند. محمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در گفت و گویی تلفنی با برنامه صبحانه ایرانی اعلام کرد استادیوم آزادی تا پایان سال 1405 شرایط برگزاری هیچ دیداری ندارد! ورزشگاه آزادی مشکلاتی در چمن، نور ورزشگاه و برق دارد! حال با این اتفاق بازیکنان تکنیکی دو تیم استقلال و پرسپولیس در بازی‌های خانگی به مشکل خواهند خورد و به راحتی امتیاز از دست خواهند داد و به نظر می‌رسد تیم تراکتور را که مدعی قهرمانی نیز می‌باشد را باید قهرمان لیگ برتر دانست.