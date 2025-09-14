رحمان قهرمان پور و مهدی خراتیان در آزاد با بررسی عواملی که موثر در وقوع جنگ دوباره ایران و اسرائیل است، عوامل موثر بر حمله دوباره اسرائیل به ایران و نشانه‌هایی که با رصد آنها می‌توان پی برد ما در آستانه جنگ دیگری هستند را برشمردند و تشریح کردند. خراتیان تاکید کرد هرچه از جنگ قبلی فاصله بگیریم و میزان ورود سامانه‌های پدافندی و بازسازی توان آفندی سرعت بگیرد، خطر جنگ کاهش می‌یابد، تاکید کرد که اگر به دلیل اوضاع اقتصادی کشور دستخوش ناآرامی شود، اسرائیل از این فرصت برای حمله همزمان با آشوب داخلی استفاده می‌کند. این موضع را قبلاً فواد ایزدی هم داشته است. قهرمان پور اما با اشاره به اینکه حمله به ایران برای دفع تهدید قریب الوقوع نبود، بلکه در چارچوب نگاه فرصت محور بود، تاکید کرد اسرائیل قصد داشت از این پنجره فرصت استفاده کند و با همین نگاه ممکن است در چند ماه آینده دست به اقدامات مشابهی بزند. در واقع به تعبیر قهرمان پور اگر اسرائیل حس کند زمان کمی تا بازسازی توان آفندی و پدافندی باقی مانده، قبل از بازسازی حمله خواهد کرد. تحرکات در واشنگتن و همچنین بازسازی سریع پدافند هوایی اسرائیل نشانگانی بود که تاکید شد به عنوان عامل کلیدی باید رصد شود. جزئیات بیشتر را می‌بینید و می‌شنوید.