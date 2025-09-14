اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان ایران
اردوی تیم ملی کشتی آلیش بانوان ایران با حضور ۱۲ کشتیگیر منتخب از سراسر کشور، بهمنظور آمادگی برای مسابقات جهانی هندوستان ۱۴۰۴، از ۲۲ تا ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در سالن شهدای هفت تیر برگزار میشود. در این اردو که تحت سرمربیگری هدی نقیبی و مربیگری مریم ملکی است، کشتیگیران در تلاشاند تا بهترین عملکرد را در رقابتهای جهانی به نمایش بگذارند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.