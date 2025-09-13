حرکت آموزش و پرورش که صدای الهه رضایی را هم درآورد

الهه رضایی مجری پیشین برنامههای کودک و نوجوان و مدیر فعلی یک مهدکودک با انتقاد از تصمیم تازه آموزش و پرورش گفت: «تا پیش از این، تمامی آموزشهای صفر تا شش سال زیر نظر مهدکودکها بود. از زمانی که مهدکودکها به جای بهزیستی زیر نظر سازمان تعلیم و تربیت قرار گرفتند، ارتباط مستقیم ما با آموزشوپرورش هم بیشتر شد. حالا قرار است قانونی تصویب شود که آموزشوپرورش کودکان پنج و شش ساله را مستقیماً جذب کند و دیگر این گروه سنی به مهدکودکها سپرده نشوند. حدود 700 مهدکودک در تهران فعال هستند. اگر این طرح اجرایی شود، عملاً نقش آموزشی مهدکودکها از بین میرود و تلاش چند ساله مربیان برای آموزش اولیه کودکان بیثمر میماند. آموزشوپرورش هم در حال حاضر نتوانسته برای دانشآموزان بزرگتر دستاورد چشمگیری داشته باشد، چه برسد به اینکه بخواهد این بخش را هم در اختیار بگیرد. این تصمیم نوعی بایکوت مهدکودکهاست.» روایت کامل او را میبینید و میشنوید.