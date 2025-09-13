En
جهان اسلام میان سکوت و مسئولیت تاریخی

در حالی‌که غزه هر روز شاهد بمباران، کشتار غیرنظامیان و قحطی گسترده است، جامعه جهانی با سکوتی سنگین تنها به نظاره نشسته و سازمان‌های مدعی حقوق بشر به بیانیه‌های تکراری بسنده کرده‌اند. این انفعال نه‌تنها دست رژیم صهیونیستی را برای ادامه جنایات باز گذاشته، بلکه پرسش‌های جدی درباره مسئولیت تاریخی جهان اسلام و جایگاه واقعی عدالت در نظام بین‌الملل به‌وجود آورده است.

