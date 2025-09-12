En
تعداد بازدید : 33
کد خبر:۱۳۲۷۹۲۱
نبض خبر

اتمام حجت عراقچی با اروپا درباره مکانیزم ماشه

عباس عراقچی تاکید کرد: «شروط اروپا برای مکانیسم ماشه منطقی نیست و ما اعتنایی نمی‌کنیم. ما و روسیه و چین معتقدیم که اروپا نمی تواند از مکانیسم ماشه استفاده کند. همکاری ما با اژانس ربطی به شروط اروپا در مورد مکانیسم ماشه ندارد.» وزیرامورخارجه کشورمان در عین حال هشدار داد اعتبار توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که در قاهره انجام شد تا زمانی است که هیچ عمل خصمانه‌ای علیه ایران انجام نشود، مخصوصاً اسنپ‌بک. او درباره عکس العمل ایران به فعال سازی مکانیزم ماشه به اروپایی‌ها هشدار دیگری نیز داد و گفت: «اگر اسنپ‌بک صورت بگیرد، واکنش ما قطعی خواهد بود. شورای عالی امنیت ملی در رابطه با واکنش به اسنپ‌بک تصمیم گیرنده خواهد بود.» این بخش‌ها از مواضع وزیرامورخارجه کشورمان را می‌بینید و می‌شنوید.
