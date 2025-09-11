En
پزشکیان: بجای نقد دوستانه تخریب می‌کنیم

رئیس‌جمهور کشورمان تاکید کرد که من اعلام کردم و الان هم میگویم هرکسی که میتواند مشکل آب و ناترازی و سوخت و کشاورزی را حل کند.
پزشکیان: بجای نقد دوستانه تخریب می‌کنیم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان در نشست توسعه عدالت آموزشی گفت: به جای این‌که به همدیگر کمک کنیم و نقد را دوستانه مطرح کنیم، نقد را با تخریب بیان می‌کنیم.

وی افزود: من اعلام می‌کنم، هر کسی در این مملکت می‌تواند مشکل آب، سوخت، کشاورزی، یا مثلاً ناترازی را حل کند؛ این گوی و این میدان.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه توسعه‌ای که دادیم، نامتناسب است، افزود: خیلی روشن است، آب زیر پای‌مان معلوم است، برای شناخت آن زیاد علم نمی‌خواهد؛ آسمان هم که می‌بارد، معلوم است.تقاضایی که برای این آب داریم باید متناسب با ظرفیت باشد. اگر این تناسب را نداشته باشد، فردا نابود می‌شود. 

یو اضافه کرد: ریشه‌ همه این‌ها از مدرسه شروع می‌شود؛ نوع نگاه ما، نوع گفت‌وگوی ما، کار تیمی ما، نوع برداشت ما، تعامل ما.بچه‌هایی که در این مدارس نخبه و خاص تربیت می‌شوند، در حقیقت آدم‌های تک‌بعدی و مغرور می‌شوند. به‌اصطلاح، مملکت خودشان را قبول ندارند.

 

رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
2
پاسخ
آقای جلیلی شما که 12 راه حل برای حل مشکل آب گفتی بیا وسط میدان. آقای رییس جمهور گفت افرادت را معرفی کن من می دهم همونا اجرا کنند. طرفداران جلیلی لطفا از ایشان بخواهند افراد خبره اش رامعرفی کندت ا انجام بدهید . اگر تونستید من به عنوان یک شهروند ایرانی دست تک تک شما را می بوسم.
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
1
پاسخ
نمونه موفق تصفیه آب سنگاپور است،
به طور خلاصه با آموزش و اندک تغییر در راهی که می رویم خیلی از مشکلات حل شدنی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
3
پاسخ
مشکل همینجاست که اجازه نمیدید کسی حتی حرف بزنه جه برسه بیاد کاری انجام بده
فکر کردید علت مهاجرت متخصصین و تحصیل کرده ها ها و انسان های کارآمد در صنعت و کشاورزی جیست؟
همین طرز تفکر یک جانبه گرا حتی اگر اشتباه باشه
ناشناس
|
Austria
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۰
0
2
پاسخ
خلایق هرچه لایق
