به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مسعود پزشکیان در نشست توسعه عدالت آموزشی گفت: به جای اینکه به همدیگر کمک کنیم و نقد را دوستانه مطرح کنیم، نقد را با تخریب بیان میکنیم.
وی افزود: من اعلام میکنم، هر کسی در این مملکت میتواند مشکل آب، سوخت، کشاورزی، یا مثلاً ناترازی را حل کند؛ این گوی و این میدان.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه توسعهای که دادیم، نامتناسب است، افزود: خیلی روشن است، آب زیر پایمان معلوم است، برای شناخت آن زیاد علم نمیخواهد؛ آسمان هم که میبارد، معلوم است.تقاضایی که برای این آب داریم باید متناسب با ظرفیت باشد. اگر این تناسب را نداشته باشد، فردا نابود میشود.
یو اضافه کرد: ریشه همه اینها از مدرسه شروع میشود؛ نوع نگاه ما، نوع گفتوگوی ما، کار تیمی ما، نوع برداشت ما، تعامل ما.بچههایی که در این مدارس نخبه و خاص تربیت میشوند، در حقیقت آدمهای تکبعدی و مغرور میشوند. بهاصطلاح، مملکت خودشان را قبول ندارند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید