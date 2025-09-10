نتانیاهو دوباره قطر را تهدید به حمله کرد

نخست‌وزیر اسرائیل «بنیامین نتانیاهو» در اظهاراتی جدید، قطر را تهدید به حملات نظامی بیشتر کرد و خواستار اخراج مقامات حماس شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نتانیاهو، شامگاه امروز (چهارشنبه)، تنها یک روز بعد از حمله به دوحه در یک فایل ویدئویی تهدید کرد که اگر قطر به میزبانی حماس ادامه دهد، حملات بیشتری در انتظارش خواهد بود.

او دوحه را تهدید کرد که اگر مقامات حماس را اخراج و یا محاکمه نکند، این رژیم وارد عمل خواهد شد.

نتانیاهو گفت: «به قطر و همه کشورهایی که تروریست‌ها را پناه می‌دهند، می‌گویم: یا آن‌ها را اخراج کنید یا محاکمه کنید، زیرا اگر این کار را نکنید، ما خودمان انجام می‌دهیم.»

او در ادامه به کشورهایی که حملات اسرائیل را محکوم کرده‌اند، تاخت و گفت: «کشورهایی که ما را محکوم می‌کنند، باید شرمنده شوند و به جای آن، اسرائیل را تحسین کنند.»

روز گذشته اسرائیل با نقض حریم هوایی قطر، جلسه دفتر حماس را در پایتخت این کشور هدف قرار داد.

قطر در واکنش به این حمله، آن را نقض قوانین بین‌المللی و تهدیدی برای امنیت شهروندان دانست.

امیر قطر نیز با مقامات منطقه‌ای تماس گرفت و از جامعه بین‌المللی خواست تا در برابر این تجاوز واکنش نشان دهد.

با وجود محکومیت‌های دیپلماتیک و درخواست حمایت بین‌المللی، تاکنون قطر هیچ اقدام نظامی مستقیم یا تهدید به اقدام نظامی علیه اسرائیل نکرده است.