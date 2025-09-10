En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نتانیاهو دوباره قطر را تهدید به حمله کرد

نخست‌وزیر اسرائیل «بنیامین نتانیاهو» در اظهاراتی جدید، قطر را تهدید به حملات نظامی بیشتر کرد و خواستار اخراج مقامات حماس شد.
کد خبر: ۱۳۲۷۷۷۹
| |
1434 بازدید
نتانیاهو دوباره قطر را تهدید به حمله کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، نتانیاهو، شامگاه امروز (چهارشنبه)، تنها یک روز بعد از حمله به دوحه در یک فایل ویدئویی تهدید کرد که اگر قطر به میزبانی حماس ادامه دهد، حملات بیشتری در انتظارش خواهد بود.

او دوحه را تهدید کرد که اگر مقامات حماس را اخراج و یا محاکمه نکند، این رژیم وارد عمل خواهد شد.

نتانیاهو گفت: «به قطر و همه کشورهایی که تروریست‌ها را پناه می‌دهند، می‌گویم: یا آن‌ها را اخراج کنید یا محاکمه کنید، زیرا اگر این کار را نکنید، ما خودمان انجام می‌دهیم.»

او در ادامه به کشورهایی که حملات اسرائیل را محکوم کرده‌اند، تاخت و گفت: «کشورهایی که ما را محکوم می‌کنند، باید شرمنده شوند و به جای آن، اسرائیل را تحسین کنند.»

روز گذشته اسرائیل با نقض حریم هوایی قطر، جلسه دفتر حماس را در پایتخت این کشور هدف قرار داد. 

قطر در واکنش به این حمله، آن را نقض قوانین بین‌المللی و تهدیدی برای امنیت شهروندان دانست.

امیر قطر نیز با مقامات منطقه‌ای تماس گرفت و از جامعه بین‌المللی خواست تا در برابر این تجاوز واکنش نشان دهد. 

با وجود محکومیت‌های دیپلماتیک و درخواست حمایت بین‌المللی، تاکنون قطر هیچ اقدام نظامی مستقیم یا تهدید به اقدام نظامی علیه اسرائیل نکرده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قطر دوحه حماس ترور خبر فوری
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسرائیل ساختمان بانک مرکزی یمن را بمباران کرد
یاوه‌گویی نتانیاهو پس از حمله به یمن
حملۀ هوایی صهیونیست‌ها به یمن
حمله مجدد اسرائیل به قطر محتمل است/ حمله به کشوری که به ترامپ «جامبو جت» داد
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
خالد مشعل به شهادت رسید؟
عکس: نظارت نتانیاهو بر عملیات حمله به حماس در دوحه
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
 نتانیاهو: عملیات دوحه را مستقل انجام دادیم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
ستاد کل نیروهای مسلح ایران بیانیه صادر کرد
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
هشدار درباره ترور رهبر انقلاب توسط اسرائیل حتی بدون هماهنگی با آمریکا!
کلید طلایی سلامت مغز
طرح توافق 360 میلیارد دلاری ایران و آمریکا؛ غروب هسته‌ای و طلوع نفتی
اعلام نتایج نهایی کنکور و ارشد ۱۴۰۴ به زودی
هدف گذاری فرمانده نیروی هوایی اسرائیل برای حمله به ایران + زیرنویس
هفت ویدیو از حمله هوایی اسرائیل به قطر و محل ترور سران حماس
 نتانیاهو: عملیات دوحه را مستقل انجام دادیم
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۸۵۹ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۵ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۸۴ نظر)
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند  (۷۸ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۴ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۷ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZPn
tabnak.ir/005ZPn