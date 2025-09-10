En
گفتگوی تلفنی پزشکیان با رئیس جمهور مصر

رئیس جمهور در گفت‌گو با همتای مصری خود، با اشاره به تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به کشور قطر گفت: رفتارهای رژیم صهیونیستی نشانگر آن است که این رژیم به هیچ چارچوب و قاعده‌ای پایبند نبوده و هر زمان که اراده کند، بدون هیچ ملاحظه‌ای، دست به حمله به هر کشوری می‌زند. در چنین شرایطی اتخاذ موضعی واحد و مقتدرانه از سوی جهان اسلام ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
گفتگوی تلفنی پزشکیان با رئیس جمهور مصر

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جهوری، مسعود پزشکیان عصر امروز چهارشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۴، در گفت‌وگوی تلفنی با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، مراتب قدردانی و سپاس صمیمانه خود را از میزبانی قاهره و نقش فعال این کشور در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌های صورت گرفته برای دستیابی به توافق ابراز داشت.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به کشور قطر، بر ضرورت اتخاذ موضعی قاطع و واحد از سوی امت اسلامی برای جلوگیری از تداوم اقدامات غیرانسانی این رژیم علیه کشورهای مسلمان تأکید کرد و افزود: رفتارهای رژیم صهیونیستی نشانگر آن است که این رژیم به هیچ چارچوب و قاعده‌ای پایبند نبوده و هر زمان که اراده کند، بدون هیچ ملاحظه‌ای، دست به حمله به هر کشوری می‌زند. در چنین شرایطی اتخاذ موضعی واحد و مقتدرانه از سوی جهان اسلام ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

پزشکیان ضمن قدردانی از مواضع روشن و قاطع رئیس جمهور مصر در محکومیت این اقدامات جنایتکارانه، ابراز امیدواری کرد که امت اسلامی با تمسک به توصیه‌های قرآن کریم و آموزه‌های پیامبر اعظم (ص)، به عنوان امتی واحد و یکپارچه عمل کرده و از هرگونه تعرض و تعدی رژیم صهیونیستی به کشورهای اسلامی جلوگیری نمایند

رئیس جمهور همچنین با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای میزبانی از رئیس جمهور مصر، اظهار داشت: انتظار می‌رود در آینده‌ای نزدیک مقامات عالی دو کشور فرصت یابند تا در دیدارهای حضوری، درباره راهکارهای ارتقای روابط دوجانبه و نیز تقویت انسجام جهان اسلام به تبادل نظر و مشورت بپردازند.

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نیز ضمن ابراز خرسندی از تماس با دکتر پزشکیان و تبریک به مناسبت توافق حاصل‌شده میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این توافق را نشانه‌ای روشن از صداقت و حسن نیت جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ثبات، صلح و امنیت منطقه دانست.

رئیس جمهور مصر با بیان اینکه کشورهای منطقه نسبت به رویکرد خردمندانه و مدبرانه ایران در این زمینه اطمینان دارند، تصریح کرد: هیچ‌گونه راه‌حل نظامی برای حل پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد.

عبدالفتاح السیسی همچنین با محکومیت شدید حمله رژیم صهیونیستی به قطر، بر مخالفت و انزجار مصر نسبت به هرگونه تجاوز به سرزمین‌های اسلامی و نقض خطوط قرمز امت مسلمان تأکید  کرد و گفت: اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی بیش از پیش ضرورت اتخاذ موضعی مشترک و قاطع در برابر این رژیم و مقابله با اهداف توسعه‌طلبانه آن برای تسلط بر منطقه را آشکار ساخته است.

