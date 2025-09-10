En
یاوه‌گویی نتانیاهو پس از حمله به یمن

نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از تجاوز وحشیانه به مراکز غیرنظامی یمن گفته است بمباران فرودگاه رامون توسط حوثی‌ها، دستان ما را نبست و امروز از طریق حمله هوایی به آنان حمله کردیم.
یاوه‌گویی نتانیاهو پس از حمله به یمن

به گزارش تابناک به نقل از تابناک، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی پس از تجاوز وحشیانه به مراکز غیرنظامی یمن گفته است بمباران فرودگاه رامون توسط حوثی‌ها، دستان ما را نبست و امروز از طریق حمله هوایی به آنان حمله کردیم.

وی مدعی شد در روزهای گذشته در پاسخ به بمباران فرودگاه رامون، اکثر مقامات دولتی حوثی‌ها را نابود کردیم.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که در حمله امروز پایگاه‌ها و انبارهای اسلحه حوثی‌ها را هدف قرار دادیم و هر کسی که به ما ضربه‌ای وارد کند، به او حمله خواهیم کرد.

این در حالی است که وزارت بهداشت یمن اعلام کرده است بر اثر تجاوز رژیم صهیونیستی به مراکز غیرنظامی در صنعاء و استان جوف، ۹ تن شهید و ۱۱۸ نفر مجروح شدند.

گفتنی است شبکه ماهواره ای الیمن الیوم از هدف قرار گرفتن ساختمان خبرگزاری سبا، خبرگزاری رسمی یمن در حملات عصر امروز رژیم صهونیستی خبر داد.

حملات عصر امروز رژیم صهیونیستی علاوه بر دفتر ریاست جمهوری، مرکز فرماندهی نظامی و مناطقی در جبل الحفاء و همچنین نیروگاه برق حزیز را هدف قرار داده است.

سخنگوی شرکت نفت یمن در گفت‌وگو با المسیره اعلام کرد: حمله اسرائیل، مرکز پزشکی متعلق به بخش بهداشت در خیابان الستین واقع در جنوب غربی صنعا، پایتخت یمن را هدف قرار داد.

