بمناسبت سالگرد ارتحال عالم مجاهد مبارز آيت ‏اللَّه سيد محمود طالقانی

آيت ‏اللَّه سيد محمود طالقانی

آیت‌الله سید محمود طالقانی از برجسته‌ترین چهره‌های اثرگذار در تحولات فکری و سیاسی ایران معاصر است؛ روحانی‌ای که در دامان خانواده‌ای متدین پرورش یافت و هم‌زمان با دخالت‌های استعمار در ایران، به عمق دشمنی بیگانگان با اسلام و ایران پی برد. او با عزمی راسخ، ضمن فراگیری دانش دینی، همواره به افشای جنایات رژیم پهلوی و استکبار جهانی پرداخت و از صیانت تمامیت ارضی ایران تا دفاع از مبارزات ملت فلسطین، از روشنگری در کردستان تا تلاش برای اتحاد مسلمین را رسالت خود می‌دانست. صفا، خلوص، ساده‌زیستی و روحیه انقلابی، طالقانی را به ابوذر زمان و شخصیتی مردمی بدل ساخت؛ چهره‌ای که پس از پیروزی انقلاب با اقامه نماز جمعه و حمایت از استقرار نظام اسلامی نقش‌آفرین ماند و یاد و نامش همچنان در حافظه ملت ایران زنده است.