آيت ‏اللَّه سيد محمود طالقانی

بمناسبت سالگرد ارتحال عالم مجاهد مبارز آيت اللَّه سيد محمود طالقانی
آيت اللَّه سيد محمود طالقانی
آیتالله سید محمود طالقانی از برجستهترین چهرههای اثرگذار در تحولات فکری و سیاسی ایران معاصر است؛ روحانیای که در دامان خانوادهای متدین پرورش یافت و همزمان با دخالتهای استعمار در ایران، به عمق دشمنی بیگانگان با اسلام و ایران پی برد. او با عزمی راسخ، ضمن فراگیری دانش دینی، همواره به افشای جنایات رژیم پهلوی و استکبار جهانی پرداخت و از صیانت تمامیت ارضی ایران تا دفاع از مبارزات ملت فلسطین، از روشنگری در کردستان تا تلاش برای اتحاد مسلمین را رسالت خود میدانست. صفا، خلوص، سادهزیستی و روحیه انقلابی، طالقانی را به ابوذر زمان و شخصیتی مردمی بدل ساخت؛ چهرهای که پس از پیروزی انقلاب با اقامه نماز جمعه و حمایت از استقرار نظام اسلامی نقشآفرین ماند و یاد و نامش همچنان در حافظه ملت ایران زنده است.