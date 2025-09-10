وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای از توافق برای ازسرگیری همکاری مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با میانجی‌گری مصر استقبال کرد.

استقبال عربستان سعودی از توافق ایران و آژانس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: پادشاهی عربستان سعودی از توافق صورت‌گرفته برای ازسرگیری همکاری مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با میانجی‌گری جمهوری عربی مصر استقبال می‌کند.

طبق گزارش خبرگزاری واس، در ادامه این بیانیه آمده است: عربستان بر اهمیت تقویت اعتماد، اتخاذ راه‌حل‌های دیپلماتیک و همکاری نزدیک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای تأکید می‌کند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافقی برای ادامه همکاری دست یافتند.

پیش از این، «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران با اشاره به توافق جدید ایران و آژانس در مورد نحوه همکاری‌ طرفین گفته بود: این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار می‌کند که هم شرایط استثنائی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب می‌دهد.

عراقچی گفت: در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد.