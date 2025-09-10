En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استقبال عربستان سعودی از توافق ایران و آژانس

وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای از توافق برای ازسرگیری همکاری مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با میانجی‌گری مصر استقبال کرد.
کد خبر: ۱۳۲۷۷۱۲
| |
208 بازدید

استقبال عربستان سعودی از توافق ایران و آژانس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: پادشاهی عربستان سعودی از توافق صورت‌گرفته برای ازسرگیری همکاری مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با میانجی‌گری جمهوری عربی مصر استقبال می‌کند.

طبق گزارش خبرگزاری واس، در ادامه این بیانیه آمده است: عربستان بر اهمیت تقویت اعتماد، اتخاذ راه‌حل‌های دیپلماتیک و همکاری نزدیک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای تأکید می‌کند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به توافقی برای ادامه همکاری دست یافتند.

پیش از این، «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران با اشاره به توافق جدید ایران و آژانس در مورد نحوه همکاری‌ طرفین گفته بود: این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار می‌کند که هم شرایط استثنائی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب می‌دهد.

عراقچی گفت: در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران این گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد.

 
اشتراک گذاری
برچسب ها
عربستان سعودی ایران مذاکره با آمریکا ایران و آژانس
طلا در برابر ریال: نبردی که فقر را عمیق‌تر می‌کند!
مرگ نگین فیروزه ای ایران, چگونه سوء مدیریت دریاچه ارومیه را کشت؟
عکس: نماز جماعت داوطلبان اعزام به جبهه کنار خیمه‌های تخت جمشید/۱۳۶۱
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران
اسرائیل از طبقه بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک ایران به برج موشکی اسرائیل
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد
آمریکا در حال محاسبه جنگ با ایران است و پذیرفته چند پایگاه نظامی را از دست بدهد!
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان
عراقچی از مذاکرات پرده برداشت: این ماشه، آن ماشه نیست!
حمله اسرائیل به قطر باید درس دیگری برای ایران باشد/ آنها به دوستان صمیمی خود هم رحم نمی‌کنند
خروج «دود سفید» از مذاکرات ایران و آژانس؛ مسیر برای تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه هموار می‌شود
علی شمخانی برکنار شد
موضع عربستان در برابر حمله اسرائیل به قطر
خداحافظی فریدون آسرایی با کادیلاک محبوبش
درباره نحسی و شومی خسوف یا ماه گرفتگی
فرماندهان صنعت موشکی سپاه در چین
رابطه جنسی گروهی نوجوانان با یک دختر در تهران!
وقتی حکومت را به دست بگیریم، یک ایرانی زنده نمی‌گذاریم!  (۸۴۸ نظر)
پایان بازی تندروها در ارشاد/تصمیم قاطع دولت پس از لغو کنسرت همایون شجریان  (۱۹۵ نظر)
حمله اسرائیل به مقر سران حماس در قطر/ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود، نه من؛ عمیقاً متأسفم!/ قطر اطلاع از حمله را رد کرد  (۱۰۷ نظر)
چهره نزدیک به جلیلی: روسیه نمی‌گذارد مکانیسم ماشه فعال شود  (۱۰۱ نظر)
علیرضا منصوریان: عادل فردوسی‌پور را می‌بینم حالم بد می‌شود  (۹۷ نظر)
بوس و بغل در یک بیمارستان آزاد شد!  (۸۴ نظر)
حزب الله سلاح‌هایش را بردارد و از لبنان برود؛ شاید ایران راهتان دهد!  (۶۵ نظر)
جنگ "منطقی" بین "جمعیت" و مسئولان ایران/ وقتی نمودارها رو به سقوط می‌روند  (۶۵ نظر)
تصاویر درگیری جنگنده‌های ایران و اسرائیل: روی ما قفل کردند  (۶۰ نظر)
مزدک میرزایی این گونه به سیم آخر زد!  (۵۶ نظر)
پژمان بازغی: از عمد سرود ملی رو نخواندم!  (۵۴ نظر)
آقای نوری! تصمیمات شما، بازار را به هم ریخت/ مردم منتظر گوشت ۲ میلیون تومانی باشند؟  (۴۹ نظر)
سخنان تحریک آمیز ترامپ درباره حمله به ایران  (۴۷ نظر)
پیش فروش سکه با دلار چند هزار تومانی است؟/ سیاست فرزین، بنزین روی آتش بازار طلاست!  (۴۲ نظر)
تاسیس معاونت احزاب و تشکل های سیاسی در وزارت ارشاد!/فرافکنی به جای استعفا برای کنسرتِ لغوشده  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005ZOi
tabnak.ir/005ZOi