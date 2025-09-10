واکنش سید حسن خمینی به تجاوز اسراییل به قطر

به گزارش تابناک حجت الاسلام سید حسن خمینی در واکنش به جنایت اسرائیل در حمله به خاک قطر گفت: امروز، صحنه روشن است؛ ماجرا نه توان هسته ای جمهوری اسلامی است، نه موشک؛ بلکه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا نقشه سیطره بر تمام خاورمیانه را کلید زده است و در این مسیر هیچ خط قرمز سیاسی، نظامی، انسانی و اخلاقی را برای خود قائل نیست.️بیش از ۵۰ سال قبل، امام خمینی (ره) خطر و ضرر‎ رژیم صهیونیستی برای همۀ خاورمیانه را به سران و ملل اسلامی گوشزد کردند، تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به کشور قطر، عیان ترین صحنه ای است که درستی آن هشدارها را به رخ جهانیان می کشد و از نقشه بزرگ و سلطه طلبانه این رژیم پرده برداری می کند.