ورود پهپادهای روسیه به شرق لهستان

ارتش لهستان صبح امروز اعلام کرد که پهپادهایی را که در جریان حمله روسیه به اوکراین، حریم هوایی آن را نقض کرده بودند، سرنگون کرده است. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، گفت که حداقل ۱۹ پهپاد وارد حریم هوایی لهستان شده‌اند. مقامات لهستانی تاکنون هفت پهپاد و «بقایای موشک‌هایی با منشأ ناشناس» را پیدا کرده‌اند.