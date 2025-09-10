En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۷۶۹۲
بازدید: ۴۵۷

ورود پهپادهای روسیه به شرق لهستان

ارتش لهستان صبح امروز اعلام کرد که پهپادهایی را که در جریان حمله روسیه به اوکراین، حریم هوایی آن را نقض کرده بودند، سرنگون کرده است. دونالد توسک، نخست وزیر لهستان، گفت که حداقل ۱۹ پهپاد وارد حریم هوایی لهستان شده‌اند. مقامات لهستانی تاکنون هفت پهپاد و «بقایای موشک‌هایی با منشأ ناشناس» را پیدا کرده‌اند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل لهستان پهپاد روسیه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.