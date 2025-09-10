خشکسالی در جنگلهای هیرکانی گلستان
پدیده گرد و غبار که هر چند سال یکبار جنگلهای هیرکانی رخ میداد اکنون چندین بار در سال تکرار میشود و شدت آن در پی افزایش دماهای حدی و تغییرات فشار جوی بهمراتب بیشتر شده است. طوفانهای گرد و غبار، ذرات خاک را از کانونهای خارجی مانند صحرای قرهقوم ترکمنستان و بالکان و همچنین کانونهای داخلی در شمال و شرق گلستان به جنگلهای هیرکانی میرسانند. وزش بادهای شدید و فعالیتهای انسانی غیراصولی نیز این بحران را تشدید کردهاند.بر اساس مطالعات منابع طبیعی ۳۰۶ هزار هکتار از مراتع شمالی گلستان در معرض بیابانزایی قرار دارند و این زنگ خطری جدی نهتنها برای گلستان بلکه برای استانهای همجوار است.
برچسبها:عکس خبری استان گلستان محیط زیست هیرکانی خشکسالی
