شلیک موشک هایپرسونیک یمن به قدس اشغالی

به گزارش تابناک به نقل از المیادین، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح گفت که یگان موشکی این کشور با یک موشک بالستیک و مافوق صوت از نوع «فلسطین ۲» اهدافی حساس در اطراف قدس اشغالی را در هم کوبید.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که این عملیات با موفقیت انجام شد و باعث فرار میلیونها صهیونیست به پناهگاهها شد.
یحیی سریع همچنین تصریح کرد که نیروی هوایی ارتش این کشور با ۳ فروند پهپاد فرودگاه رامون و دو هدف حیاتی در منطقه «ام الرشراش» در جنوب فلسطین اشغالی را هدف قرار داد و این پهپادها با موفقیت به اهداف خود اصابت کردند.
وی افزود: این حمله موشکی پاسخی به جنایات دشمن در غزه و تاکید بر مواضع ثابت یمن در نبرد برای فتح موعود و جهاد مقدس است.
موشک فلسطین ۲ از نوع هایپرسونیک بوده که بردی حدود ۲۱۵۰ کیلومتر و بیشینه سرعتی حدود ۱۶ ماخ دارد که با توجه به زمان اعلام شده ۱۱ و نیم دقیقهای برای رسیدن موشک به برد ۲۰۴۰ کیلومتری این موشک سرعت میانگینی حدود ۹ ماخ دارد.
موشک فلسطین ۲ از نوع دو مرحلهای سوخت جامد است و با توجه به مشخصات اعلام شده برای این موشک، قادر به عبور از کلیه سامانههای دفاع ضد موشکی صهیونیستها نظیر پیکان، فلاخن داود و گنبد آهنین خواهد بود.
