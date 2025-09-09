En
کد خبر:۱۳۲۷۶۰۵
نبض خبر

مهاجرانی: به اورانیوم‌های غنی‌شده دسترسی نداریم

فاطمه مهاجرانی گفت: براساس اعلام سازمان انرژی اتمی، در ماه می ۲ مورد از اسنادی که در دسترس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشت از فردو به وین منتقل شد و پس از اعتراض کتبی ایران به آژانس، مجوز این دو بازرس لغو شد. همکاری ایران و آژانس در چهارچوب قانون جدید مجلس، در حال مذاکره و پیگیری است. همانطور که آقای دکتر عراقچی اعلام کردند ایران به اورانیوم‌های غنی شده خود دسترسی ندارد. در خصوص خروج از ان.پی.تی هر یک از قوا نکاتی را پیگیری می‌کنند اما جمعبندی با کلیت نظام است و پس از مشورت‌های لازم هر کاری که لازم باشد انجام خواهد شد.
