ترافیک سنگین در مسیرهای ورودی گیلان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از تردد سنگین و پرحجم در محور امامزاده هاشم تا رشت خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۹۵ هزار خودرو وارد استان شده‌اند.
ترافیک سنگین در مسیرهای ورودی گیلان

به گزارش تابناک، فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای ورودی و خروجی استان در روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ اظهار کرد: از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰ امروز ۹۵ هزار و ۴۹۷ دستگاه خودرو وارد استان گیلان شده‌اند.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی ۵۹ هزار و ۱۷۳ خودرو از استان خارج شده‌اند که نشان از انباشت حدود ۳۶ هزار و ۳۲۴ دستگاه خودرو در گیلان دارد.

پرحجم‌ترین مسیر ورودی از آزادراه قزوین - رشت

مرادی با بیان اینکه آزادراه قزوین – رشت همچنان پرترددترین مسیر ورودی به استان است، افزود: تنها از طریق این آزادراه، ۵۲ هزار و ۴۷۴ خودرو وارد گیلان شده‌اند.

مدیرکل راهداری گیلان همچنین با اشاره به شرایط ترافیکی در ورودی استان تصریح کرد: محور امامزاده هاشم تا رشت با ترافیک سنگین و پرحجم مواجه است و هم‌اکنون حرکت خودروها در این مسیر با کندی انجام می‌شود.

مرادی تصریح کرد: با توجه به افزایش سفرها و ترددهای تابستانی، سامانه‌های ثبت تردد و دوربین‌های نظارتی به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند و محورهای اصلی استان به‌طور مداوم رصد می‌شوند.

