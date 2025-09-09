ترافیک سنگین در مسیرهای ورودی گیلان

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از تردد سنگین و پرحجم در محور امامزاده هاشم تا رشت خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۹۵ هزار خودرو وارد استان شده‌اند.

به گزارش تابناک، فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای ورودی و خروجی استان در روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ اظهار کرد: از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰ امروز ۹۵ هزار و ۴۹۷ دستگاه خودرو وارد استان گیلان شده‌اند.

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی ۵۹ هزار و ۱۷۳ خودرو از استان خارج شده‌اند که نشان از انباشت حدود ۳۶ هزار و ۳۲۴ دستگاه خودرو در گیلان دارد.

پرحجم‌ترین مسیر ورودی از آزادراه قزوین - رشت

مرادی با بیان اینکه آزادراه قزوین – رشت همچنان پرترددترین مسیر ورودی به استان است، افزود: تنها از طریق این آزادراه، ۵۲ هزار و ۴۷۴ خودرو وارد گیلان شده‌اند.

مدیرکل راهداری گیلان همچنین با اشاره به شرایط ترافیکی در ورودی استان تصریح کرد: محور امامزاده هاشم تا رشت با ترافیک سنگین و پرحجم مواجه است و هم‌اکنون حرکت خودروها در این مسیر با کندی انجام می‌شود.

مرادی تصریح کرد: با توجه به افزایش سفرها و ترددهای تابستانی، سامانه‌های ثبت تردد و دوربین‌های نظارتی به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت دارند و محورهای اصلی استان به‌طور مداوم رصد می‌شوند.