ترافیک سنگین در مسیرهای ورودی گیلان

به گزارش تابناک، فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای ورودی و خروجی استان در روز سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ اظهار کرد: از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰ امروز ۹۵ هزار و ۴۹۷ دستگاه خودرو وارد استان گیلان شدهاند.
وی ادامه داد: در همین بازه زمانی ۵۹ هزار و ۱۷۳ خودرو از استان خارج شدهاند که نشان از انباشت حدود ۳۶ هزار و ۳۲۴ دستگاه خودرو در گیلان دارد.
پرحجمترین مسیر ورودی از آزادراه قزوین - رشت
مرادی با بیان اینکه آزادراه قزوین – رشت همچنان پرترددترین مسیر ورودی به استان است، افزود: تنها از طریق این آزادراه، ۵۲ هزار و ۴۷۴ خودرو وارد گیلان شدهاند.
مدیرکل راهداری گیلان همچنین با اشاره به شرایط ترافیکی در ورودی استان تصریح کرد: محور امامزاده هاشم تا رشت با ترافیک سنگین و پرحجم مواجه است و هماکنون حرکت خودروها در این مسیر با کندی انجام میشود.
مرادی تصریح کرد: با توجه به افزایش سفرها و ترددهای تابستانی، سامانههای ثبت تردد و دوربینهای نظارتی بهصورت شبانهروزی فعالیت دارند و محورهای اصلی استان بهطور مداوم رصد میشوند.
