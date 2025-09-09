En
پیش‌بینی قیمت اتریوم در سپتامبر ۲۰۲۵

اتریوم بار دیگر به سطحی کلیدی رسیده و اکنون در محدوده ۴،۳۶۳ دلار معامله می‌شود. کارشناسان معتقدند سه عامل می‌تواند زمینه‌ساز صعود این رمزارز به مرز ۵ هزار دلار در ماه سپتامبر شود.
پیش‌بینی قیمت اتریوم در سپتامبر ۲۰۲۵

به گزارش تابناک به نقل از ر،زارز نیوز، اتریوم بار دیگر به سطحی کلیدی رسیده و اکنون در محدوده ۴،۳۶۳ دلار معامله می‌شود. کارشناسان معتقدند سه عامل می‌تواند زمینه‌ساز صعود این رمزارز به مرز ۵ هزار دلار در ماه سپتامبر شود.

۱. پایه تکنیکال محکم: اتریوم توانسته میانگین متحرک ۵۰ روزه در سطح ۴،۱۶۴ دلار را حفظ کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد خریداران به‌طور جدی از این محدوده دفاع می‌کنند. در صورت تثبیت بالای ۴ هزار دلار، مسیر برای آزمایش محدوده مقاومتی ۴،۶۰۰ تا ۴،۸۰۰ دلار و حرکت به سمت ۵ هزار دلار هموارتر می‌شود.

۲. عملکرد مستقل نسبت به بیت‌کوین: در حالی‌که بیت‌کوین با دشواری در بازیابی قیمت روبه‌روست، اتریوم توانسته بخش زیادی از رشد خود را حفظ کند و فاصله آن با رهبر بازار بیشتر شده است.

۳. شرایط مثبت در شبکه و داده‌های آن‌چین: افزایش فعالیت در شبکه و قرار داشتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در سطح ۵۲، نشان می‌دهد اتریوم نه در وضعیت خرید هیجانی است و نه فروش شدید. این ثبات می‌تواند ریسک نزولی را کاهش دهد و امید صعود را تقویت کند.

با این حال، افت حجم معاملات و کاهش ورود سرمایه نهادی همچنان تهدیدی جدی است که می‌تواند روند صعودی را کند یا متوقف کند.

